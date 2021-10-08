Третьякову могут отстранить от пленарных заседаний из-за высказываний о Полякове

"Госпожа Третьякова позволила себе очень неосторожные высказывания, и я с самого начала извинился перед всеми своими коллегами и перед избирателями за такие высказывания. Госпожа Третьякова покинула зал и мы сегодня подписали от всей фракции письмо в регламентный комитет, чтоб они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний", – рассказал он.

Инициатива с возможным отстранением Третьяковой от заседаний связана с ее сообщением в чате фракции "Слуги народа". Комментируя смерть нардепа от группы "За майбутнє" Атона Полякова, она написала, что "одним врагом меньше".

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Видео: Перший Незалежний / YouTube