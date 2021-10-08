Накануне смерти Поляков был в компании помощника нардепа Скороход – СМИ

Один из источников издания говорит, что Поляков действительно "общался с человеком с такой фамилией".

Об этом в Facebook заявил также журналист Алексей Братущак.

"У Скороход есть такой себе помощник – Джамбулатов Руслан Адамович. Сегодня его допрашивают. Допрашивают по делу Полякова. Почему Джамбулатова? Потому что вчера он вместе с Поляковым, скажем так, выпивали. Это очень мягко говоря. Ну а потом Поляков умер, его не смогли откачать ни полицейские, ни врачи. Главный вопрос: что произошло между бухачем и смертью? Одна из версий – в алкоголь добавили наркоту", – написал журналист.

По его словам, Джамбулатов – "очень известный в узких кругах" человек.

"Не слышали? Странно. Он был в санкционных списках СНБО за май этого года. Ну тот, что о "ворах в законе". Вместе со своим братом Рустамом. Последнего называют "королем конфиската", – отметил Братущак.

Он также добавил, что Поляков и Скороход жили вместе, но недавно разошлись из-за бытового конфликта.