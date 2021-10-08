Накануне смерти Поляков был в компании помощника нардепа Скороход – СМИ

Один из источников издания говорит, что Поляков действительно "общался с человеком с такой фамилией".
Об этом в Facebook заявил также журналист Алексей Братущак.
"У Скороход есть такой себе помощник – Джамбулатов Руслан Адамович. Сегодня его допрашивают. Допрашивают по делу Полякова. Почему Джамбулатова? Потому что вчера он вместе с Поляковым, скажем так, выпивали. Это очень мягко говоря. Ну а потом Поляков умер, его не смогли откачать ни полицейские, ни врачи. Главный вопрос: что произошло между бухачем и смертью? Одна из версий – в алкоголь добавили наркоту", – написал журналист.
По его словам, Джамбулатов – "очень известный в узких кругах" человек.
"Не слышали? Странно. Он был в санкционных списках СНБО за май этого года. Ну тот, что о "ворах в законе". Вместе со своим братом Рустамом. Последнего называют "королем конфиската", – отметил Братущак.
Он также добавил, что Поляков и Скороход жили вместе, но недавно разошлись из-за бытового конфликта.
Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.
Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206-м избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".