Нардеп Батенко призвал правоохранителей отреагировать на манипуляции вокруг смерти нардепа Полякова

Тарас Батенко: Возникает вопрос, каким образом такие лица оперируют информацией, о которой не уведомлены родственники, которая не подтверждена ни одним правоохранительным органом? Фото: regionews.ua

Батенко призвал правоохранительные органы провести независимое, честное и профессиональное расследование смерти Полякова и отреагировать на манипуляции вокруг этого события. Официальный запрос политик адресовал министру внутренних дел, генеральному прокурору и председателю Службы безопасности Украины.

Сопредседатель депутатской группы отметил, что через несколько дней после смерти появилось множество комментариев, теорий и мнений "экспертов", которые откровенно "хайпуют" на теме гибели политика. Батенко считает необходимым допросить парламентариев, которые позволяют себе "громкие, компрометирующие заявления в СМИ, ссылаясь на анонимные источники информации в правоохранительных органах".

"Возникает вопрос, каким образом такие лица оперируют информацией, о которой не уведомлены родственники, которая не подтверждена ни одним правоохранительным органом? Это банальное желание пропиариться или у правоохранителей есть проблемы с внутренней безопасностью?" – сказано в запросе.

Нардеп подчеркнул, что близкие люди, которые дружили, работали и общались с Поляковым, шокированы, так как политик не был замечен в употреблении наркотических средств, а обстоятельства его смерти выглядят очень неоднозначно.

"Мы призываем проявить максимальную беспристрастность и прозрачность в расследовании дела гибели народного депутата Украины Антона Полякова. В противном случае будем считать заявления людей, которые не уполномочены правоохранительными органами, пробой пера для навязывания обществу мнения, что политик сам виноват в своей смерти, попыткой "замять" реальную причину его гибели", – сказано в запросе Батенко.