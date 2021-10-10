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Нардеп Батенко призвал правоохранителей отреагировать на манипуляции вокруг смерти нардепа Полякова

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Тарас Батенко: Возникает вопрос, каким образом такие лица оперируют информацией, о которой не уведомлены родственники, которая не подтверждена ни одним правоохранительным органом?
Тарас Батенко: Возникает вопрос, каким образом такие лица оперируют информацией, о которой не уведомлены родственники, которая не подтверждена ни одним правоохранительным органом?
Фото: regionews.ua

Парламентариев, которые позволяют себе, ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах, громкие и компрометирующие заявления в СМИ по поводу смерти народного депутата от группы "Партия "За майбутнє" Антона Полякова, нужно допросить. С таким заявлением 10 октября выступил сопредседатель депутатской группы Тарас Батенко, сообщает пресс-служба политической силы.

Батенко призвал правоохранительные органы провести независимое, честное и профессиональное расследование смерти Полякова и отреагировать на манипуляции вокруг этого события. Официальный запрос политик адресовал министру внутренних дел, генеральному прокурору и председателю Службы безопасности Украины.

Сопредседатель депутатской группы отметил, что через несколько дней после смерти появилось множество комментариев, теорий и мнений "экспертов", которые откровенно "хайпуют" на теме гибели политика. Батенко считает необходимым допросить парламентариев, которые позволяют себе "громкие, компрометирующие заявления в СМИ, ссылаясь на анонимные источники информации в правоохранительных органах".

"Возникает вопрос, каким образом такие лица оперируют информацией, о которой не уведомлены родственники, которая не подтверждена ни одним правоохранительным органом? Это банальное желание пропиариться или у правоохранителей есть проблемы с внутренней безопасностью?" – сказано в запросе.

Нардеп подчеркнул, что близкие люди, которые дружили, работали и общались с Поляковым, шокированы, так как политик не был замечен в употреблении наркотических средств, а обстоятельства его смерти выглядят очень неоднозначно.

"Мы призываем проявить максимальную беспристрастность и прозрачность в расследовании дела гибели народного депутата Украины Антона Полякова. В противном случае будем считать заявления людей, которые не уполномочены правоохранительными органами, пробой пера для навязывания обществу мнения, что политик сам виноват в своей смерти, попыткой "замять" реальную причину его гибели", – сказано в запросе Батенко.

Контекст:

Антона Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.

По данным правоохранителей, перед смертью Поляков употреблял алкогольные напитки и полтора часа катался на машине по Киеву, поскольку поссорился с сожительницей, нардепом из группы "За майбутнє" Анной Скороход.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что якобы, по данным токсикологического исследования, Поляков скончался в результате действия алкоголя и метадона – вещества с наркотическим действием.

Теги: смерть, полиция, правоохранители, расследование, Тарас Батенко, уголовное производство, Антон Поляков, За майбутнє
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