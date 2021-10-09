Нардеп Янченко назвала причины смерти нардепа Полякова

"Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", – написала она.

Метадон – синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов (средства наркотического действия), применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости.

Контекст:

Антона Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.

По данным правоохранителей, перед смертью Поляков употреблял алкогольные напитки и полтора часа катался на машине по Киеву, поскольку поссорился с сожительницей, нардепом из группы "За майбутнє" Анной Скороход.