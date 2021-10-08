"Вы же знаете, какие у нас таксисты". В полиции объяснили, почему водитель не оказал помощь Полякову

По данным полиции, Полякова тошнило после того, как он со знакомым употреблял алкогольные напитки Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

"Вы же знаете, какие у нас таксисты. Этот таксист живет в хостелах. Едет – и едет. Он видел, что пассажиру плохо. Но говорит, что уже не первый раз везет людей, которым плохо после посещения ночных заведений. [Для таксиста] это же не первая такая ситуация", – сказал Выговский.

По его словам, Полякова тошнило после того, как он со знакомым употреблял алкогольные напитки.

Впоследствии водитель такси нарушил правила дорожного движения, проехав через двойную сплошную линию. Остановившие его патрульные полицейские увидели на заднем сиденье Полякова "в полулежачем состоянии". По данным полиции, в крови нардепа был найден алкоголь в объеме около одного промилле.

"Полицейские увидели, что ему необходима медицинская помощь. В связи с этим сразу вызвали карету медицинской помощи и самостоятельно пытались оказать ему помощь. По прибытии медиков были проведены соответствующие мероприятия, однако пострадавший скончался", – подчеркнул Выговский.