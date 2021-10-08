ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Вы же знаете, какие у нас таксисты". В полиции объяснили, почему водитель не оказал помощь Полякову

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным полиции, Полякова тошнило после того, как он со знакомым употреблял алкогольные напитки
По данным полиции, Полякова тошнило после того, как он со знакомым употреблял алкогольные напитки
Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

Таксист, который вез умершего народного депутата Антона Полякова, видел, что его пассажир плохо себя чувствует. Об этом 8 октября на брифинге заявил глава полиции Киева Иван Выговский, передает "ГОРДОН".

"Вы же знаете, какие у нас таксисты. Этот таксист живет в хостелах. Едет – и едет. Он видел, что пассажиру плохо. Но говорит, что уже не первый раз везет людей, которым плохо после посещения ночных заведений. [Для таксиста] это же не первая такая ситуация", – сказал Выговский.

По его словам, Полякова тошнило после того, как он со знакомым употреблял алкогольные напитки.

Впоследствии водитель такси нарушил правила дорожного движения, проехав через двойную сплошную линию. Остановившие его патрульные полицейские увидели на заднем сиденье Полякова "в полулежачем состоянии". По данным полиции, в крови нардепа был найден алкоголь в объеме около одного промилле.

"Полицейские увидели, что ему необходима медицинская помощь. В связи с этим сразу вызвали карету медицинской помощи и самостоятельно пытались оказать ему помощь. По прибытии медиков были проведены соответствующие мероприятия, однако пострадавший скончался", – подчеркнул Выговский.

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206-м избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".

Теги: смерть, полиция, такси, отравление, Антон Поляков, Иван Выговский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу 69
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу 69
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
43-летняя Ани Лорак показала голые бедра в высоких плавках
43-летняя Ани Лорак показала голые бедра в высоких плавках
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Мешок с крысами". Макконахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате
"Мешок с крысами". Макконахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате
"В уголке стоит зависть". Ани Лорак рассказала о женщине, которая в Украине якобы сделала на нее политический заказ
"В уголке стоит зависть". Ани Лорак рассказала о женщине, которая в Украине якобы сделала на нее политический заказ
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS