"Вы же знаете, какие у нас таксисты". В полиции объяснили, почему водитель не оказал помощь Полякову

"Вы же знаете, какие у нас таксисты. Этот таксист живет в хостелах. Едет – и едет. Он видел, что пассажиру плохо. Но говорит, что уже не первый раз везет людей, которым плохо после посещения ночных заведений. [Для таксиста] это же не первая такая ситуация", – сказал Выговский.
По его словам, Полякова тошнило после того, как он со знакомым употреблял алкогольные напитки.
Впоследствии водитель такси нарушил правила дорожного движения, проехав через двойную сплошную линию. Остановившие его патрульные полицейские увидели на заднем сиденье Полякова "в полулежачем состоянии". По данным полиции, в крови нардепа был найден алкоголь в объеме около одного промилле.
"Полицейские увидели, что ему необходима медицинская помощь. В связи с этим сразу вызвали карету медицинской помощи и самостоятельно пытались оказать ему помощь. По прибытии медиков были проведены соответствующие мероприятия, однако пострадавший скончался", – подчеркнул Выговский.
Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.
Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.
Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206-м избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".