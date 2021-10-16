Украине должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – Витренко

"Сейчас в хранилищах почти 19 млрд м³ газа. Мы понимаем, что 10–15% этих объемов принадлежат нерезидентам и могут быть вывезены в Европу, но могут быть и проданы здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – как раз за счет того, что мы, "Нафтогаз", импортировали газ", – сказал он.

Глава компании отметил, что предыдущее руководство "Нафтогаза" разработало финансовый план на 2021 год, который "вообще не предусматривал импорт газа".

"И газ собственной добычи "Нафтогаз" продавал на бирже, эти объемы шли на промышленность. Когда я пришел, я запретил эти продажи газа собственной добычи для промышленности, чтобы нам было что поставлять для нужд населения", – объяснил Витренко.

По его словам, компания закупала газ "по ценам намного меньшим, чем текущие месячные цены на рынке".

"Но есть нюанс. За выполнение решений относительно импорта газа отвечал [главный исполнительный директор группы "Нафтогаз"] Отто Ватерландер. Как выяснилось, он единолично изменил утвержденный правлением план, который принимался уже с моим участием как председателя правления компании, в сторону уменьшения импорта. [...] У нас бы сейчас было больше газа, купленного по цене ниже текущей, если бы не решение Отто Ватерландера", – заявил Витренко.