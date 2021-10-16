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Украине должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – Витренко

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Витренко сообщил, что запретил продавать газ промышленности
Витренко сообщил, что запретил продавать газ промышленности
Фото: Нафтогаз / Facebook

В украинских хранилищах находится достаточно газа, необходимого для отопительного сезона. Об этом глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 15 октября.

"Сейчас в хранилищах почти 19 млрд м³ газа. Мы понимаем, что 10–15% этих объемов принадлежат нерезидентам и могут быть вывезены в Европу, но могут быть и проданы здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – как раз за счет того, что мы, "Нафтогаз", импортировали газ", – сказал он.

Глава компании отметил, что предыдущее руководство "Нафтогаза" разработало финансовый план на 2021 год, который "вообще не предусматривал импорт газа".

"И газ собственной добычи "Нафтогаз" продавал на бирже, эти объемы шли на промышленность. Когда я пришел, я запретил эти продажи газа собственной добычи для промышленности, чтобы нам было что поставлять для нужд населения", – объяснил Витренко.

По его словам, компания закупала газ "по ценам намного меньшим, чем текущие месячные цены на рынке".

"Но есть нюанс. За выполнение решений относительно импорта газа отвечал [главный исполнительный директор группы "Нафтогаз"] Отто Ватерландер. Как выяснилось, он единолично изменил утвержденный правлением план, который принимался уже с моим участием как председателя правления компании, в сторону уменьшения импорта. [...] У нас бы сейчас было больше газа, купленного по цене ниже текущей, если бы не решение Отто Ватерландера", – заявил Витренко.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 14 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,04%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. 

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

При этом украинские власти продолжают настаивать, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона (обычно он начинается в середине октября). Перед началом отопительного сезона в 2020 году в украинские подземные хранилища закачали 28,3 млрд м³. Это был рекордный запас за последние 10 лет, отметила компания "Укртрансгаз". В мае в "Нафтогазі" сообщили, что за время отопительного сезона, начиная с октября 2020 года, из ПХГ отобрали 13,2 млрд м³.

Теги: газ, промышленность, НАК Нафтогаз, цены, отопительный сезон, ПХГ, Укргазвидобування, Юрий Витренко
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