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Руководство РФ манипулирует, заявляя об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году – Макогон

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В ОГТСУ говорят, что "Газпром" не качает достаточно газа
В ОГТСУ говорят, что "Газпром" не качает достаточно газа
Фото: ЕРА

Утверждения из Москвы об увеличении транзита российского газа через Украину не соответствуют действительности. Об этом 15 октября заявил в Facebook генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд м³, а ежедневную транспортировку 109 млн м³. Сейчас физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки", – написал он.

Гендиректор ОГТСУ рассказал, что в текущем году "Газпром" три раза сокращал суточный уровень транзита: 1 января – с 186 млн м³ в сутки до 124 млн м³, 1 сентября – до 109 млн м³, 1 октября – до 86 млн м³, "хотя платит за 109 млн м³".

"Такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы, потому что, несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, "Газпром" даже не использует те мощности, которые уже оплачены", – объяснил Макогон.

Он подчеркнул, что Украина готова транспортировать дополнительные объемы газа, однако "Газпром" заявок на это не подавал.

"Если бы "Газпром" вернулся к объемам транзита января 2020 года, то ЕС начал бы получать дополнительно 100 млн м³ в сутки, или почти 3 млрд м³ в месяц. Очевидно, увеличение поставок газа в ЕС не входит в планы "Газпрома", – заявил Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158942473409081

13 октября президент России Владимир Путин заявлял об опасности увеличения транзита газа через Украину из-за "износа газотранспортной системы страны более чем на 80%" и говорил, что, если "труба лопнет, Европа останется без этого маршрута".

"Чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, я уже сказал, на 10% в этом году увеличим объем прокачки сверх наших контрактных обязательств, пусть спасибо хотя бы скажут", – цитирует Путина сайт Кремля.

Контекст:

"Нафтогаз" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

В августе 2021 года биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

6 октября в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³). Позже цена газа снизилась.

Теги: Газпром, Россия, газ, ГТС, транзит, Евросоюз, российский газ, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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