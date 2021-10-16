Руководство РФ манипулирует, заявляя об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году – Макогон

"Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд м³, а ежедневную транспортировку 109 млн м³. Сейчас физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки", – написал он.

Гендиректор ОГТСУ рассказал, что в текущем году "Газпром" три раза сокращал суточный уровень транзита: 1 января – с 186 млн м³ в сутки до 124 млн м³, 1 сентября – до 109 млн м³, 1 октября – до 86 млн м³, "хотя платит за 109 млн м³".

"Такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы, потому что, несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, "Газпром" даже не использует те мощности, которые уже оплачены", – объяснил Макогон.

Он подчеркнул, что Украина готова транспортировать дополнительные объемы газа, однако "Газпром" заявок на это не подавал.

"Если бы "Газпром" вернулся к объемам транзита января 2020 года, то ЕС начал бы получать дополнительно 100 млн м³ в сутки, или почти 3 млрд м³ в месяц. Очевидно, увеличение поставок газа в ЕС не входит в планы "Газпрома", – заявил Макогон.

13 октября президент России Владимир Путин заявлял об опасности увеличения транзита газа через Украину из-за "износа газотранспортной системы страны более чем на 80%" и говорил, что, если "труба лопнет, Европа останется без этого маршрута".

"Чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, я уже сказал, на 10% в этом году увеличим объем прокачки сверх наших контрактных обязательств, пусть спасибо хотя бы скажут", – цитирует Путина сайт Кремля.