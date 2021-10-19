Зеленский анонсировал трансформацию энергетической безопасности Украины

"Мы не просто должны реагировать: "Ну что там у нас в хранилищах, хватает ли обществу этого газа на зиму?" – "Хватает". Этого мало, потому что мы не понимаем, что будет дальше, что будет в следующем году. Следующая зима тоже придет – обязательно, и в Украину, в мир. И надо будет реагировать. И также когда закончится у нас контракт о транзите российского газа через Украину в 2024 году. Скажем так: "Что будет 1 января 2025 года?" – это очень серьезный вызов и серьезный вопрос, на который нужно было искать ответ вчера, позавчера и 10 лет назад. Мы не находили, считаю, что мы все. И поэтому трансформацию энергетической безопасности мы точно будем готовить и точно в ближайшее время людям ее покажем", – сказал президент.

Контекст:

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с российским "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

В 2021 году "Газпром" три раза сокращал суточный уровень транзита: 1 января – с 186 млн м³ в сутки до 124 млн м³, 1 сентября – до 109 млн м³, 1 октября – до 86 млн м³, "хотя платит за 109 млн м³", рассказывал директор ОГТСУ Сергей Макогон 15 октября.