Германия – лидер среди стран ЕС по числу запросов на предоставление убежища

C января по сентябрь в Федеральное управление по миграции ФРГ было подано 100 278 запросов о предоставлении убежища Фото: EPA

В документе отмечается, что с января по сентябрь в Федеральное управление по миграции Германии было подано 100 278 запросов о предоставлении убежища – на 35,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, в сентябре в ФРГ было зарегистрировано 13 849 запросов.

Вторая по количеству запросов за первые девять месяцев этого года – Франция (54 105), следом идут Испания (41 799), Италия (37 492) и Австрия (22 928).

Отмечается, что кроме традиционных маршрутов нелегальной миграции в ЕС через Италию, Грецию и Испанию, появился новый путь – через Беларусь.

По данным федеральной полиция Германии, с начала августа в ФРГ через Беларусь (транзитом через территорию Польши) прибыло 4,9 тыс. нелегальных мигрантов.