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Германия – лидер среди стран ЕС по числу запросов на предоставление убежища

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C января по сентябрь в Федеральное управление по миграции ФРГ было подано 100 278 запросов о предоставлении убежища
C января по сентябрь в Федеральное управление по миграции ФРГ было подано 100 278 запросов о предоставлении убежища
Фото: EPA

ФРГ лидирует среди стран – членов Евросоюза по количеству поданных заявлений на предоставление убежища. Об этом 17 октября написала Welt со ссылкой на отчет Европейского управления по поддержке предоставления убежища (EASO).

В документе отмечается, что с января по сентябрь в Федеральное управление по миграции Германии было подано 100 278 запросов о предоставлении убежища – на 35,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, в сентябре в ФРГ было зарегистрировано 13 849 запросов.

Вторая по количеству запросов за первые девять месяцев этого года – Франция (54 105), следом идут Испания (41 799), Италия (37 492) и Австрия (22 928).

Отмечается, что кроме традиционных маршрутов нелегальной миграции в ЕС через Италию, Грецию и Испанию, появился новый путь – через Беларусь.

По данным федеральной полиция Германии, с начала августа в ФРГ через Беларусь (транзитом через территорию Польши) прибыло 4,9 тыс. нелегальных мигрантов.

Контекст:

Агентство ЕС по контролю за границами Frontex сообщало в августе, что число нелегальных пересечений границ Евросоюза за январь – июль 2021 года превысило 82 тыс. – на 59% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Самая высокая доля незаконных пересечений границ Евросоюза в этом году приходилась на центрально-средиземноморский маршрут. В то же время во Frontex отмечали миграционный кризис на восточных границах ЕС, в частности из-за наплыва нелегалов из Беларуси.

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Германия, Беларусь, Польша, Франция, миграция, Испания, Италия, Австрия, полиция, ФРГ, кризис, транзит, Европа, отчет, убежище, мигранты, Евросоюз, нелегалы, ЕС
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