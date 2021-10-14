В Польше задержали двух украинцев, которые помогали мигрантам в незаконном пересечении границы из Беларуси

С начала 2021 года пограничники из Подляшского отдела задержали 250 организаторов незаконной миграции из Беларуси Фото: Straż Graniczna / Twitter

"Сотрудники Подляшского отдела пограничной службы Польши задержали вчера четырех иностранцев, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. Двое – граждане Сирии с немецкими видами на жительство, еще двое – граждане Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2021 года пограничники Подляшского отдела задержали 250 организаторов незаконной миграции из Беларуси.

Funkcjonariusze #PodlaskiOSG zatrzymali wczoraj tj.12.10, 4 cudzoziemców, którzy pomagali w organizowaniu nielegalnego przekroczenia gr. z * do * - 2 ob.Syrii z niemieckimi tytu * ami pobytowymi oraz 2 ob.Ukrainy.Od pocz * tku tego roku funkcjonariusze #POSG zatrzymali 250 takich osób. pic.twitter.com/xPCqlm47dX — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) October 13, 2021

12 октября Госпогранслужба Польши зарегистрировала 470 попыток нелегального пересечения границы с Беларусью. Все они были сорваны.

С начала октября на этом участке границы таких попыток было уже 6,7 тыс., а с начала года – 18,3 тыс., подчеркнули в госслужбе.