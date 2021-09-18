Премьер Польши заявил, что Беларусь вывезла из стран Ближнего Востока более 10 тыс. мигрантов для гибридной атаки

По словам Моравецкого, основную часть мигрантов составляют выходцы из Ирака и Сирии, их вывезли в Беларусь, чтобы "осуществить эту гибридную атаку – эту провокацию режима [Александра] Лукашенко, вдохновленную Минском и Москвой".

Премьер Польши также обратил внимание на борьбу с белорусской пропагандой. По словам Моравецкого, важно не допустить эффективности политики Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.