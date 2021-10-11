В Польше задержали 15 человек, помогавших нелегалам из Беларуси пересечь границу

Среди задержанных польскими пограничниками были шесть мигрантов из Ирака Фото: Straż Graniczna / Twitter

Шесть нелегальных иммигрантов из Ирака задержали. Кроме того, за помощь нелегалам в пересечении границы были задержаны 15 человек, пять из которых были родом из Грузии и один из Польши.

739 prób nielegalnego przekroczenia granicy z * do * odnotowali wczoraj tj.09.10 funkcjonariusze SG.Zatrzymano 6 nielegalnych imigrantów to ob.Iraku.Pozosta * ym próbom zapobie * ono.Dodatkowo za pomocnictwo zatrzymano 15 os.: 14 cudzoziemców- w tym a * 5 ob. Gruzji i 1 ob. Polski. pic.twitter.com/h3MuhUDTU9 — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) October 10, 2021

Polskie Radio отмечает, что с августа польские пограничники предотвратили около 16 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, в октябре таких попыток было 5 тыс. В польских центрах для иностранцев сейчас находится 1,5 тыс. человек, которые без соответствующих документов пытались пересечь польскую границу с территории Беларуси.