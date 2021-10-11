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В Польше задержали 15 человек, помогавших нелегалам из Беларуси пересечь границу

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Среди задержанных польскими пограничниками были шесть мигрантов из Ирака
Среди задержанных польскими пограничниками были шесть мигрантов из Ирака
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Пограничная служба Польши зафиксировала за сутки, 9 октября, 739 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. Об этом говорится в сообщении польских пограничников в Twitter.

Шесть нелегальных иммигрантов из Ирака задержали. Кроме того, за помощь нелегалам в пересечении границы были задержаны 15 человек, пять из которых были родом из Грузии и один из Польши.

Polskie Radio отмечает, что с августа польские пограничники предотвратили около 16 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, в октябре таких попыток было 5 тыс. В польских центрах для иностранцев сейчас находится 1,5 тыс. человек, которые без соответствующих документов пытались пересечь польскую границу с территории Беларуси.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что до конца 2021 года на границе с Беларусью возведут забор с колючей проволокой длиной 100 км.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, граница, мигранты
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