ГОРДОН
 
 
МИР

Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов – Bild

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Страны Балтии называли миграционный кризис "операцией, осуществляемой режимом Лукашенко"
Страны Балтии называли миграционный кризис "операцией, осуществляемой режимом Лукашенко"
Фото: EPA

Немецкие власти расследуют возможную причастность считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко к контрабанде мигрантов в Европу. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, власти Германии считают, что Лукашенко пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей для снятия санкций с Беларуси.

Согласно информации Bild, немецкие власти сейчас расследуют дело против Лукашенко как высокопоставленного контрабандиста.

Издание подчеркивает, что только в четверг, 7 октября, в стране задержали 58 мигрантов. Всего с августа почти 4 тыс. беженцев прибыли в Германию через Беларусь, а только за первую неделю октября их было 1183.

Мигранты прибывают из Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября 2021 года – из Дамаска (Сирия) с белорусскими студенческими визами.

По данным СМИ, по прибытии в Минск местные пограничники отвозят людей в основном к польской границе – в места, где нет патрулей польских пограничников. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию. Мигранты платят белорусским властям за пособничество в нелегальном пересечении границы около 4 тыс., отмечают журналисты.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что до конца 2021 года на границе с Беларусью возведут забор с колючей проволокой длиной 100 км.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Германия, Беларусь, Александр Лукашенко, миграция, контрабанда, расследование, мигранты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Французский дизайнер год скрывал ожоги, полученные при взрыве камина в его доме
Французский дизайнер год скрывал ожоги, полученные при взрыве камина в его доме
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Самая красивая девочка в мире", "Естественность". Брежнева оголила глубокое декольте
"Самая красивая девочка в мире", "Естественность". Брежнева оголила глубокое декольте
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS