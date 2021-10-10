Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов – Bild

По данным издания, власти Германии считают, что Лукашенко пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей для снятия санкций с Беларуси.

Согласно информации Bild, немецкие власти сейчас расследуют дело против Лукашенко как высокопоставленного контрабандиста.

Издание подчеркивает, что только в четверг, 7 октября, в стране задержали 58 мигрантов. Всего с августа почти 4 тыс. беженцев прибыли в Германию через Беларусь, а только за первую неделю октября их было 1183.

Мигранты прибывают из Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября 2021 года – из Дамаска (Сирия) с белорусскими студенческими визами.

По данным СМИ, по прибытии в Минск местные пограничники отвозят людей в основном к польской границе – в места, где нет патрулей польских пограничников. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию. Мигранты платят белорусским властям за пособничество в нелегальном пересечении границы около €4 тыс., отмечают журналисты.