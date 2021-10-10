Литва получила от Еврокомиссии почти $30 млн для борьбы с мигрантами

Литва построила почти 46 километров забора с колючей проволокой на границе с Беларусью Фото: ЕРА

В августе этого года Литву посетила делегация из ЕС, чтобы оценить потребности Литвы для борьбы с наплывом мигрантов. В литовском МВД считают, что в миграционном кризисе виноваты власти Беларуси. По итогам визита европейских чиновников Литве решили выделить суммарно €37 млн.

"Мы уже получили $29,6 млн, остальная часть поступит позже. Деньги предназначены для предоставления основных услуг мигрантам, въезжающим в Литву. Европейский союз солидарно берет на себя ответственность, нагрузка на литовский бюджет уменьшается", – заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Помощь пойдет на выплату надбавок к зарплате литовских чиновников, которые работают в лагерях для мигрантов. Охранники лагерей получат 30% надбавки к жалованию. Поддерживающим порядок в лагерях на территории муниципальных образований и ведущим розыск сбежавших мигрантов повысят зарплату на 20% больше. Максимальная надбавка в размере 50% к окладу полагается для охранников государственной границы Литвы, сообщили в министерстве.

По данным МВД Литвы, в рамках борьбы с миграционным кризисом страна получила экспертную помощь и оборудование из Австрии, Эстонии, Польши, Словении и Украины. Чехия предоставила Литве финансовую поддержку в размере $13,5 млн.

Литва построила почти 46 километров забора с колючей проволокой на границе с Беларусью, для покрытия наиболее уязвимого участка потребуется еще 300 км проволочных заграждений.