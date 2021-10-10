Литва получила от Еврокомиссии почти $30 млн для борьбы с мигрантами

В августе этого года Литву посетила делегация из ЕС, чтобы оценить потребности Литвы для борьбы с наплывом мигрантов. В литовском МВД считают, что в миграционном кризисе виноваты власти Беларуси. По итогам визита европейских чиновников Литве решили выделить суммарно €37 млн.
"Мы уже получили $29,6 млн, остальная часть поступит позже. Деньги предназначены для предоставления основных услуг мигрантам, въезжающим в Литву. Европейский союз солидарно берет на себя ответственность, нагрузка на литовский бюджет уменьшается", – заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Помощь пойдет на выплату надбавок к зарплате литовских чиновников, которые работают в лагерях для мигрантов. Охранники лагерей получат 30% надбавки к жалованию. Поддерживающим порядок в лагерях на территории муниципальных образований и ведущим розыск сбежавших мигрантов повысят зарплату на 20% больше. Максимальная надбавка в размере 50% к окладу полагается для охранников государственной границы Литвы, сообщили в министерстве.
По данным МВД Литвы, в рамках борьбы с миграционным кризисом страна получила экспертную помощь и оборудование из Австрии, Эстонии, Польши, Словении и Украины. Чехия предоставила Литве финансовую поддержку в размере $13,5 млн.
Литва построила почти 46 километров забора с колючей проволокой на границе с Беларусью, для покрытия наиболее уязвимого участка потребуется еще 300 км проволочных заграждений.
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что до конца 2021 года на границе с Беларусью возведут забор с колючей проволокой длиной 100 км.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".