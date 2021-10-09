Литве нужно еще 300 км колючей проволоки для строительства забора на границе с Беларусью – МВД

250 км концертины Литва получила в качестве помощи от Эстонии, Украины и Словении, отметили в МВД Фото: Vidaus reikalų ministerija / Facebook

Всего Литва приобрела или получила 556 км колючей проволоки – 306 км было закуплено, 250 км страна получила в качестве помощи от Эстонии, Украины и Словении.

"В настоящее время строится забор на наиболее уязвимых участках литовско-белорусской границы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.