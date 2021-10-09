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Литве нужно еще 300 км колючей проволоки для строительства забора на границе с Беларусью – МВД

250 км концертины Литва получила в качестве помощи от Эстонии, Украины и Словении, отметили в МВД
250 км концертины Литва получила в качестве помощи от Эстонии, Украины и Словении, отметили в МВД
Фото: Vidaus reikalų ministerija / Facebook

Литва построила почти 46 километров забора с колючей проволокой на границе с Беларусью, для покрытия наиболее уязвимого участка потребуется еще 300 км концертины. Об этом 9 октября сообщается на сайте МВД республики.

Всего Литва приобрела или получила 556 км колючей проволоки –  306 км было закуплено, 250 км страна получила в качестве помощи от Эстонии, Украины и Словении.

"В настоящее время строится забор на наиболее уязвимых участках литовско-белорусской границы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что до конца 2021 года на границе с Беларусью возведут забор с колючей проволокой длиной 100 км.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Украина, Беларусь, Эстония, Литва, граница, помощь, строительство, кризис, Словения, мигранты, нелегалы, Агне Билотайте, МВД Литвы, забор на границе с Беларусью
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