Литве нужно еще 300 км колючей проволоки для строительства забора на границе с Беларусью – МВД

Всего Литва приобрела или получила 556 км колючей проволоки – 306 км было закуплено, 250 км страна получила в качестве помощи от Эстонии, Украины и Словении.
"В настоящее время строится забор на наиболее уязвимых участках литовско-белорусской границы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что до конца 2021 года на границе с Беларусью возведут забор с колючей проволокой длиной 100 км.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".