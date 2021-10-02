Литву покинули 176 нелегалов – добровольно или были депортированы – МВД

На прошлой неделе Литву посетила делегация Ирака, дипломаты помогли 63 мигрантам оформить проездные документы и пройти формальности для возвращения домой.

"Мы стараемся как можно теснее сотрудничать с Ираком по вопросам возвращения их граждан. Мы понимаем, что люди, решившие нелегально въехать в ЕС, были введены в заблуждение белорусским режимом, но наша цель – остановить это. Мы делаем все возможное, чтобы маршрут нелегальной миграции через Литву был забыт. Те, кому угрожает реальная опасность, могут обратиться за помощью на законных основаниях", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В Литве утверждена процедура добровольного возвращения мигрантов. Нелегалам, которые подадут запрос и будут сотрудничать с властями, приобретают билеты, а также предоставляют разовую помощь в €300.

В МВД подчеркнули, что в Литве было зарегистрировано 2804 ходатайства мигрантов о предоставлении убежища, на рассмотрении находится 690 заявлений. Еще ни один человек не получил убежище в стране, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.