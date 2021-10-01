ПАСЕ приняла резолюцию по Беларуси из-за кризиса с мигрантами на границах Евросоюза

В резолюцию входит предложение создать орган для мониторинга ситуации с правами человека в Беларуси Фото: EPA

Резолюцию приняли на фоне миграционного кризиса на границах Литвы, Польши и Латвии с Беларусью. ПАСЕ призвала режим Александра Лукашенко прекратить использовать мигрантов в своих целях, взять на себя ответственность за граждан третьих стран на территории Беларуси и сотрудничать со странами-соседями и ЕС для решения миграционного кризиса.

"Парламентская ассамблея обеспокоена разворачивающейся ситуацией гибридных атак со стороны белорусских властей, приводящей к усилению давления на миграцию и предоставление убежища на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей. Это тем более тревожно, что это было организовано белорусскими властями в ответ на санкции Европейского союза против Беларуси, введенные за грубые нарушения прав человека", – отметили в резолюции.

В то же время ПАСЕ призвала власти Латвии, Литвы и Польши предоставлять доступ к процедурам предоставления убежища всем, кто ищет международной защиты, а к задержанию мигрантов прибегать только в качестве крайней меры.

Ассамблея осудила "растущую тенденцию к ограничению права искать убежища для лиц, нерегулярно пересекающих границу, и любую практику государств-членов, направленную на оттеснение мигрантов и просителей убежища в третьи страны, где потребности в международной защите не могут быть гарантированы". В резолюции напомнили об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев.

"Ассамблея весьма обеспокоена тем, что ситуация на восточной границе Европейского союза спровоцировала новую волну антимигрантской риторики, в результате которой страны были вынуждены строить новые заборы в Европе, чтобы не позволить соседнему авторитарному режиму использовать мигрантов, просителей убежища и беженцев для своих политических целей", – подчеркивается в документе.

ПАСЕ также предложила создать в рамках Совета Европы постоянную группу или орган по ситуации с правами человека в Беларуси, одной из задач которого будет мониторинг положения мигрантов, беженцев и соискателей убежища из Беларуси.

Нардеп от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко написал в Telegram, что создание специального органа было его поправкой, которую включили в текст резолюции. По его словам, за нее "развернулась настоящая борьба в комитете". Кроме того, дебаты по Беларуси "российская делегация вообще пыталась отменить". "К счастью, удалось отстоять и дебаты, и поправку", – отметил Гончаренко.