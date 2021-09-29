В Беларуси более 700 политзаключенных – правозащитники

Как отмечают правозащитники, большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи с событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году.

Среди политзаключенных оказались блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста.

"[Они] находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами – правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны", – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, 21–23 сентября прошли аресты заводчан и представителей стачечных комитетов "Гродно Азота", "Белорусского металлургического завода", Белорусской железной дороги и "Нафтана". За три дня были задержаны и помещены в СИЗО 11 человек. По информации "Весны", их задержали по подозрению в государственной измене. Некоторые подозреваются в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.