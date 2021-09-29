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В Беларуси более 700 политзаключенных – правозащитники

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Массовые акции протеста в Беларуси начались после выборов президента
Массовые акции протеста в Беларуси начались после выборов президента
Фото: EPA

По состоянию на 29 сентября в Беларуси признаны политическими заключенными 702 человека. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Как отмечают правозащитники, большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи с событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году.

Среди политзаключенных оказались блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста.

"[Они] находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами – правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны", – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, 21–23 сентября прошли аресты заводчан и представителей стачечных комитетов "Гродно Азота", "Белорусского металлургического завода", Белорусской железной дороги и "Нафтана". За три дня были задержаны и помещены в СИЗО 11 человек. По информации "Весны", их задержали по подозрению в государственной измене. Некоторые подозреваются в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, правозащитники, политзаключенные, силовики, акции протеста, протесты в Беларуси
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