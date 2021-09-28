В Беларуси предложили провести специальный референдум по смертной казни. Лукашенко согласился

По его словам, вопрос смертной казни не нашел единых подходов на заседаниях конституционной комиссии. Миклашевич напомнил, что статья 24 конституции Беларуси предусматривает возможность применения смертной казни.

Глава Конституционного суда отметил, что сейчас ставить вопрос об отмене смертной казни, изменении порядка ее применения нецелесообразно, так как этот вопрос "очень чувствительный". Его рассматривали на референдуме в 1996 году.

Чтобы состоялся спецреферендум, надо провести разъяснительную работу, социологические исследования и проверить готовность общества к такому решению, пояснил чиновник.

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко согласился с такой инициативой.

"Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение смертной казни. [...] Если уже на то пошло, рассмотреть [вопрос] отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", – процитировала его пресс-служба.