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Боевики "ДНР" ввели смертную казнь – доклад ООН

Незаконные вооруженные формирования, действующие в самопровозглашенной "ДНР", проводили "народные суды" с вынесением смертных приговоров. Такие процессы приводили к произвольным казням, отметили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

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Так называемые суды "ДНР" выносили смертные приговоры, рассказали в ООН
Так называемые суды "ДНР" выносили смертные приговоры, рассказали в ООН
Фото: depositphotos.com

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено тем, что террористическая организация "ДНР" ввела смертную казнь на временно подконтрольных ей территориях Украины. Об этом сказано в докладе УВКПЧ о правах человека в Украине за период с апреля 2014 года по апрель 2020-го.

УВКПЧ известно о двух случаях, где так называемый суд "ДНР" вынес смертный приговор. УВКПЧ отметило, что по состоянию на дату составления доклада эти приговоры не были исполнены.

"Тем не менее они [случаи вынесения смертного приговора] продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни. Воинские формирования, действующие в самопровозглашенных "республиках", проводили "военные трибуналы" или "народные суды" для проведения показательных процессов без какой-либо правовой базы либо на основании законодательства СССР о военном положении, действовавшего во время Второй мировой войны", – сказано в докладе.

В управлении ООН подчеркнули, что эти "судебные процессы" приводили к произвольным или внесудебным казням и другим нарушениям международного права в области прав человека.

О введении смертной казни за особо тяжкие преступления говорили на так называемом президиуме "ДНР" в 2014 году.

Ликвидированный главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко говорил, что в террористической организации хотели издать указ о введении смертной казни для чиновников-коррупционеров.

Журналисты установили личности семи из девяти участников казней, которые проводили боевики в Славянске. 

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Теги: ООН, Донбасс, смертная казнь, террористы, боевики, ДНР, война в Украине, трибунал, конфликт
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