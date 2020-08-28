Боевики "ДНР" ввели смертную казнь – доклад ООН

Незаконные вооруженные формирования, действующие в самопровозглашенной "ДНР", проводили "народные суды" с вынесением смертных приговоров. Такие процессы приводили к произвольным казням, отметили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено тем, что террористическая организация "ДНР" ввела смертную казнь на временно подконтрольных ей территориях Украины. Об этом сказано в докладе УВКПЧ о правах человека в Украине за период с апреля 2014 года по апрель 2020-го.

УВКПЧ известно о двух случаях, где так называемый суд "ДНР" вынес смертный приговор. УВКПЧ отметило, что по состоянию на дату составления доклада эти приговоры не были исполнены.

"Тем не менее они [случаи вынесения смертного приговора] продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни. Воинские формирования, действующие в самопровозглашенных "республиках", проводили "военные трибуналы" или "народные суды" для проведения показательных процессов без какой-либо правовой базы либо на основании законодательства СССР о военном положении, действовавшего во время Второй мировой войны", – сказано в докладе.

В управлении ООН подчеркнули, что эти "судебные процессы" приводили к произвольным или внесудебным казням и другим нарушениям международного права в области прав человека.

О введении смертной казни за особо тяжкие преступления говорили на так называемом президиуме "ДНР" в 2014 году.

Ликвидированный главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко говорил, что в террористической организации хотели издать указ о введении смертной казни для чиновников-коррупционеров.

Журналисты установили личности семи из девяти участников казней, которые проводили боевики в Славянске.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.