Лукашенко назвал крайний срок конституционного референдума в Беларуси

Лукашенко считает, что в предложенном ему проекте много спорных моментов, которые нужно уточнить.

"Я не нашел переходных положений, которые дают ответ на вопрос, как будут действовать органы власти после принятия конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать уполномоченный по правам человека? В проекте не предусмотрены декреты. Что в таком случае будет с уже изданными? Нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования в случае досрочного роспуска палат парламента", – заявил он.

По его словам, в проекте конституции значительно больше проблемных моментов, чем он назвал. Эксперты-юристы, а также экономисты и управленцы должны будут в короткие сроки доработать текст и убрать различные неточности.

"Мы пообещали провести референдум по конституции. От нас требовали "перемен" и не только. Мы сами понимали, что суть жизни заключается в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Изменения – это не ломка, не слом, а эволюционное развитие", – считает Лукашенко.

Политик также заявил, что в конституции следует учесть события 2020 года, когда в Беларуси проходили массовые протесты, и не допустить прихода к власти его оппонентов.

"Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям", – пообещал он.