Глава МВД Польши обвинил белорусских пограничников в раздаче наркотиков мигрантам, в том числе детям

Пресс-секретарь министра Станислав Жарин рассказал, что все чаще происходят случаи, когда белорусские пограничники выдают мигрантам наркотики, психотропные лекарства, "странные таблетки".

Аналогичная ситуация в соседних странах, отметил Каминьский. Так, по его информации, возле литовского Друскининкая в июле задержали группу из 15 человек (граждане Ирака и россияне чеченского происхождения), среди которых были двое детей в возрасте шести лет и полтора года. После задержания родители сообщили литовским пограничникам, что не могут разбудить детей. Они сказали, что один из белорусских пограничников, сопровождавший их до границы, дал им две таблетки, "чтобы дети не плакали". Детей госпитализировали.

"Врачи обнаружили метадон – очень опасный наркотик. Его вводят людям, зависимым от героина и морфина, которые испытывают тягу к наркотикам. Если бы не быстрое вмешательство литовских служб, эти дети умерли бы", – заявил министр.

Каминьский подчеркнул, что будет рекомендовать правительству продлить режим чрезвычайной ситуации вдоль границы с Беларусью на 60 дней из-за сложной ситуации с нелегальными мигрантами. Этот режим, если его не продлят, истекает в конце сентября.

Жарин также заявил, что у каждого 10-го мигранта при проверке находят возможную связь с террористическими организациями, участие в уголовных преступлениях, контрабанде людей. Среди них есть люди, имеющие боевую подготовку и опыт обращения с оружием.