Белорусской оппозиционерке Колесниковой присудили премию имени Вацлава Гавела

Премия вручается за выдающуюся деятельность представителей гражданского общества в области защиты прав человека.

Поскольку Колесникова сейчас лишена свободы в Беларуси, премию в размере €60 тыс. получила ее сестра Татьяна Хомич, вручение состоялось в день открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"Эта награда ‒ знак солидарности всего демократического мира с белорусским народом. А для нас, белорусов, это знак того, что нас поддерживает международное сообщество и что мы на правильном пути", – сказала Хомич.

Премию Татьяне Хомич передал Рик Демс. Фото: coe.int

Вручая награду, председатель ПАСЕ Рик Демс, который возглавляет жюри премии, заявил, что "в сопротивлении режиму, избравшему силу и жестокость в качестве ответа на мирный и законный протест, Колесникова продемонстрировала истинную отвагу и готовность рисковать собой во имя дела, которое она поставила выше собственной безопасности".

Премия имени Вацлава Гавела была основана ПАСЕ совместно с фондом "Хартия-77" и Библиотекой Гавела в 2013 году.