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Сестра Колесниковой: На суд во время оглашения приговора Марии пустили восемь родственников, все остальные в зале были подсадными

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Колесникова приговорена к 11 годам лишения свободы
Колесникова приговорена к 11 годам лишения свободы
Фото: EPA

После приговора белорусскому банкиру и оппозиционеру Виктору Бабарико большие тюремные сроки для оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака были ожидаемыми. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 10 сентября рассказала сестра Колесниковой Татьяна Хомич.

Она напомнила, что 6 июля Бабарико был приговорен к 14 годам тюрьмы.

"После этого приговора стало понятно, что скорее всего, Марию и Максима Знака будет ожидать тоже довольно серьезный большой срок. В последнее время репрессии в Беларуси усилились настолько, что люди получают по два-три-пять-семь-восемь лет вообще за абсолютно абсурдные действия – за комментарии в соцсетях, за то, что, может быть, дотронулись до милиционера, за то, что написали пост в соцсетях, прокомментировали что-то в Telegram-каналах в отношении силовиков или белорусских властей. Поэтому ситуация такая, что репрессии в Беларуси продолжаются и пока не останавливаются", – сказала она.

По словам Хомич, она последний раз общалась с Колесниковой 6 сентября 2020 года перед похищением оппозиционерки.

"Мы общались по телефону. Уже больше года Мария находится в СИЗО в Минске. Там нет возможности поговорить по телефону. Наш папа в Минске, ему не разрешали встречу целый год и буквально на днях, на этой неделе, ему разрешили часовую встречу с Марией. Он увидел то же, что мы увидели в суде, – что Маша полна сил, полна оптимизма, она очень хорошо держится. Конечно, она рассказывала о своих условиях, о впечатлениях от суда, и папа тоже рассказал кое-какие подробности. Вы видите кадры из зала суда. Кажется, что там много людей, которые пришли поддержать Машу и Максима. На самом деле туда пустили восемь родственников, а остальные люди в зале – подсадные. При том, что на входе в зал стояло 50–100 человек – близкие друзья, абсолютно незнакомые люди, которые хотели попасть на заседание, но никого из них не пустили", – рассказала сестра оппозиционерки.

По ее словам, когда родственники Колесниковой и Знака вошли в зал, они были удивлены, что зал уже полон незнакомыми людьми.

"Причем Мария пошутила об этом и сказала: "А давайте знакомиться! Кто же вы?" – сказала Хомич.

Контекст:

Колесникова и Знак – члены президиума координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, они находятся под арестом с осени прошлого года.

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Знака задержали 9 сентября 2020 года. 18 сентября он объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Голодовку Знак прекратил 28 сентября10 мая 2021 года адвокат Дмитрий Лаевский сообщил в Telegram, что оппозиционеру предъявили окончательное обвинение.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и Знаком.

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем пунктам обвинения. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Савик Шустер, Беларусь, оппозиция, Свобода слова Савика Шустера, Мария Колесникова
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