Сестра Колесниковой: На суд во время оглашения приговора Марии пустили восемь родственников, все остальные в зале были подсадными

Она напомнила, что 6 июля Бабарико был приговорен к 14 годам тюрьмы.

"После этого приговора стало понятно, что скорее всего, Марию и Максима Знака будет ожидать тоже довольно серьезный большой срок. В последнее время репрессии в Беларуси усилились настолько, что люди получают по два-три-пять-семь-восемь лет вообще за абсолютно абсурдные действия – за комментарии в соцсетях, за то, что, может быть, дотронулись до милиционера, за то, что написали пост в соцсетях, прокомментировали что-то в Telegram-каналах в отношении силовиков или белорусских властей. Поэтому ситуация такая, что репрессии в Беларуси продолжаются и пока не останавливаются", – сказала она.

По словам Хомич, она последний раз общалась с Колесниковой 6 сентября 2020 года перед похищением оппозиционерки.

"Мы общались по телефону. Уже больше года Мария находится в СИЗО в Минске. Там нет возможности поговорить по телефону. Наш папа в Минске, ему не разрешали встречу целый год и буквально на днях, на этой неделе, ему разрешили часовую встречу с Марией. Он увидел то же, что мы увидели в суде, – что Маша полна сил, полна оптимизма, она очень хорошо держится. Конечно, она рассказывала о своих условиях, о впечатлениях от суда, и папа тоже рассказал кое-какие подробности. Вы видите кадры из зала суда. Кажется, что там много людей, которые пришли поддержать Машу и Максима. На самом деле туда пустили восемь родственников, а остальные люди в зале – подсадные. При том, что на входе в зал стояло 50–100 человек – близкие друзья, абсолютно незнакомые люди, которые хотели попасть на заседание, но никого из них не пустили", – рассказала сестра оппозиционерки.

По ее словам, когда родственники Колесниковой и Знака вошли в зал, они были удивлены, что зал уже полон незнакомыми людьми.

"Причем Мария пошутила об этом и сказала: "А давайте знакомиться! Кто же вы?" – сказала Хомич.