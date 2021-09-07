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Порошенко перепутал белорусскую оппозиционерку Колесникову с российской актрисой Кожевниковой. Видео

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Порошенко (на фото) попросил Зеленского "не выражать поддержку Кожевниковой"
Порошенко (на фото) попросил Зеленского "не выражать поддержку Кожевниковой"
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко на согласительном совете Верховной Рады перепутал белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову с российской актрисой и бывшим депутатом Госдумы Марией Кожевниковой. Видео выступления Порошенко опубликовано 7 сентября на его странице в Facebook.

В начале своей речи он выразил солидарность с крымскими и белорусскими заключенными.

"Мария Кожевникова, которая вчера вместе с другими оппозиционерами была осуждена на 12 лет, – Беларусь, мы с вами (Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима. – "ГОРДОН")", – сказал Порошенко.

Политик попросил президента Украины Владимира Зеленского "не выражать поддержку Кожевниковой" и обвинил его в преследовании оппозиции.

Контекст:

Белорусский суд 6 сентября признал виновными Колесникову и еще одного оппозиционера, Максима Знакапо всем инкриминируемым им обвинениям. Знаку дали 10 лет колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу, защитники оппозиционеров могут обжаловать его.

Колесникову и Знака обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), ч. 3 ст. 361 (публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением).

Они находятся под арестом с осени прошлого года.

В 2020 году Колесникова начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

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Видео: Петро Порошенко / Facebook
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