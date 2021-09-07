Порошенко перепутал белорусскую оппозиционерку Колесникову с российской актрисой Кожевниковой. Видео

Белорусский суд 6 сентября признал виновными Колесникову и еще одного оппозиционера, Максима Знака, по всем инкриминируемым им обвинениям. Знаку дали 10 лет колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу, защитники оппозиционеров могут обжаловать его.

Колесникову и Знака обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), ч. 3 ст. 361 (публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением).

Они находятся под арестом с осени прошлого года.

В 2020 году Колесникова начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.