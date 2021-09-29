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Польские пограничники заявили о рекордном количестве попыток мигрантов пересечь границу из Беларуси

Пограничники задержали пятерых мигрантов
Пограничники задержали пятерых мигрантов
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Польские пограничники 28 сентября пресекли 473 попытки мигрантов незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. Об этом сообщила в Twitter пограничная служба Польши.

Такое количество является рекордным, сообщили пограничники.

Из указанного количества мигрантов задержали пять человек. Среди них – гражданин Ирака, который имеет статус беженца в Германии, два гражданина Сирии с видом на жительство в Германии, а также граждане Украины и Польши.

С 1 сентября этого года польские пограничники задержали 116 человек за помощь в организации незаконного пересечения границы.

Пограничный комитет Беларуси сообщил в Telegram, что литовские силовики "выкинули беженца с травмой ноги на линию границы". Его нашли утром 27 сентября на участке погранпоста "Лихачи". 

"Мужчина сломал ногу, находясь на территории Литвы. Именно там его доставили в медучреждение и осмотрели. Он запросил статус беженца, однако вместо рассмотрения ходатайства литовские силовики доставили обездвиженного мужчину на линию границы", – заявили в погранкомитете.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, пограничники, мигранты, нелегалы, границы
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