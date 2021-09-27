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В Беларуси обвинили Польшу в попытке вытеснения группы мигрантов. Польские пограничники заявили о 259 случаях незаконного пересечения границы

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Польские пограничники арестовали 18 нелегальных мигрантов
Польские пограничники арестовали 18 нелегальных мигрантов
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Белорусские пограничники заявили, что их польские коллеги в ночь на 26 сентября пытались вытеснить на территорию Беларуси группу мигрантов. Об этом сообщил в Telegram пограничный комитет Беларуси.

"Около полуночи польские силовики доставили группу беженцев на участок польско-беларусской границы в зоне ответственности пограничной заставы "Русаки" Гродненской пограничной группы, а затем с применением физической силы и служебных животных попытались заставить иностранцев перейти через границу сквозь проход, заранее проделанный в инженерном заграждении", – сообщили в погранкомитете.

В погранкомитете Беларуси сообщили о предотвращении попытки нарушения границы.

Пограничная служба Польши сообщила в Twitter о 259 попытках незаконного перехода на границе 25 сентября. 

"Были арестованы 18 нелегальных мигрантов – 17 граждан Ирака и Конго. Другие попытки предотвратили. За пособничество арестовали шестерых иностранцев: трех граждан Ирака, а также граждан Индии, Сирии и России", – отметили польские пограничники.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы. 

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Россия, Беларусь, Польша, Сирия, беженцы, пограничники, Конго, собаки, убежище, мигранты, силовики, нелегалы
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