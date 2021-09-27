В Беларуси обвинили Польшу в попытке вытеснения группы мигрантов. Польские пограничники заявили о 259 случаях незаконного пересечения границы

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".