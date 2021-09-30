Лукашенко заявил, что он и Путин "достаточно умны", чтобы создать союз "сильнее унитарного образования"

Лукашенко сказал журналисту CNN, что вопрос о вхождении Беларуси в состав России "в повестке дня не стоит вообще" Фото: president.gov.by

Такое мнение Лукашенко высказал 30 сентября в интервью каналу CNN, сообщила его пресс-служба.

Судя по отрывкам, которые опубликовал сайт Лукашенко, его спросили о возможности поглощения Беларуси Россией.

"Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, – это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос [о потере независимости и вхождении в состав России] в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", – ответил он.

Интервью в эфир CNN еще не вышло. Корреспондент канала Мэттью Чанс в Twitter опубликовал лишь анонс беседы.