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Лукашенко заявил, что он и Путин "достаточно умны", чтобы создать союз "сильнее унитарного образования"

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Лукашенко сказал журналисту CNN, что вопрос о вхождении Беларуси в состав России "в повестке дня не стоит вообще"
Лукашенко сказал журналисту CNN, что вопрос о вхождении Беларуси в состав России "в повестке дня не стоит вообще"
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, считает, что он и президент России Владимир Путин могут создать союз "сильнее унитарного образования".

Такое мнение Лукашенко высказал 30 сентября в интервью каналу CNN, сообщила его пресс-служба. 

Судя по отрывкам, которые опубликовал сайт Лукашенко, его спросили о возможности поглощения Беларуси Россией. 

"Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, – это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос [о потере независимости и вхождении в состав России] в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", – ответил он. 

Интервью в эфир CNN еще не вышло. Корреспондент канала Мэттью Чанс в Twitter опубликовал лишь анонс беседы. 

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент. Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября.

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, интервью, Союзное государство
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