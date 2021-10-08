Белорусский патруль стрелял в направлении польских военнослужащих, охраняющих границу

Патруль белорусских служб на границе с Польшей, вероятно, стрелял холостыми патронами, допустили в погранслужбе Фото: Straż Graniczna / Twitter

По ее словам, со стороны Беларуси, вероятно, использовали холостые патроны, поэтому "ни с кем ничего не случилось".

Михальска отметила, что провокаций на границе Польши с Беларусью становится все больше.

Ранее польские пограничники говорили, что белорусские службы осуществляют провокации в отношении польских патрулей: при их виде стреляют в воздух, бросают что-то в их сторону, имитируют метание гранат, добавил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

По словам Михальской, польские пограничники не позволяют себя спровоцировать, стараясь сохранять хладнокровие, но "при необходимости отреагируют".