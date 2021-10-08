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Белорусский патруль стрелял в направлении польских военнослужащих, охраняющих границу

Патруль белорусских служб на границе с Польшей, вероятно, стрелял холостыми патронами, допустили в погранслужбе
Патруль белорусских служб на границе с Польшей, вероятно, стрелял холостыми патронами, допустили в погранслужбе
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Патруль белорусских служб стрелял в направлении польских военнослужащих, которые вместе с пограничниками охраняют границу между странами. Об этом 8 октября на пресс-конференции в Варшаве заявила пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальска, сообщило RMF24.

По ее словам, со стороны Беларуси, вероятно, использовали холостые патроны, поэтому "ни с кем ничего не случилось".

Михальска отметила, что провокаций на границе Польши с Беларусью становится все больше.

Ранее польские пограничники говорили, что белорусские службы осуществляют провокации в отношении польских патрулей: при их виде стреляют в воздух, бросают что-то в их сторону, имитируют метание гранат, добавил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

По словам Михальской, польские пограничники не позволяют себя спровоцировать, стараясь сохранять хладнокровие, но "при необходимости отреагируют".

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси. Власти этих стран считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. 

В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше. 1 октября Варшава продлила чрезвычайное положение еще на два месяца.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Для патрулирования границы с Беларусью Польша планирует направить военные вертолеты, сообщали в Минобороны страны.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, граница, агрессия, провокации, пограничники, кризис, Варшава, граната, патрулирование, спецслужбы, мигранты, военнослужащий, конференция, нелегалы
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