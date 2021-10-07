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Польша будет патрулировать границу с Беларусью военными вертолетами

Белорусско-польскую границу патрулирует, кроме пограничников, около 3 тыс. польских военнослужащих
Белорусско-польскую границу патрулирует, кроме пограничников, около 3 тыс. польских военнослужащих
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Польша направит для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. Об этом сообщил в Twitter 6 октября министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Блащак отметил, что сейчас обеспечение непроницаемости границы с Беларусью является ключевой задачей польской армии и пограничной службы.

Министр уточнил, что пограничникам пока помогает около 3 тыс. военнослужащих. "В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование польско-белорусской границы", – написал он. 

До того Блащак призвал "не поддаваться белорусской пропаганде" и подчеркнул, что "мигранты, в том числе дети, являются орудием в руках [Александра] Лукашенко, используемым против Польши". Минобороны Польши опубликовало видео, на котором мигрант с ребенком позирует фотографу на границе, следуя указаниям белорусского солдата.

1 октября Польша продлила на два месяца чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов из Беларуси, который был введен в начале сентября. 

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси. Власти этих стран считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. 

В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, военные, вертолет, пограничники, патрулирование, мигранты, Мариуш Блащак, нелегалы, границы
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