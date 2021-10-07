Польша будет патрулировать границу с Беларусью военными вертолетами

Блащак отметил, что сейчас обеспечение непроницаемости границы с Беларусью является ключевой задачей польской армии и пограничной службы.
Министр уточнил, что пограничникам пока помогает около 3 тыс. военнослужащих. "В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование польско-белорусской границы", – написал он.
Zapewnienie szczelno * ci granicy z Bia * orusi * jest obecnie kluczowym zadaniem Wojska Polskiego i Stra * y Granicznej. Funkcjonariuszy SG wspiera ju * oko * o 3 tys. * o * nierzy. W najbli * szych dniach wojskowe * mig * owce b * d * wykonywa * y patrole powietrzne wzd * u * granicy polsko-bia * oruskiej pic.twitter.com/TgR4bd6FdF— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) October 6, 2021
До того Блащак призвал "не поддаваться белорусской пропаганде" и подчеркнул, что "мигранты, в том числе дети, являются орудием в руках [Александра] Лукашенко, используемым против Польши". Минобороны Польши опубликовало видео, на котором мигрант с ребенком позирует фотографу на границе, следуя указаниям белорусского солдата.
Kolejny raz apeluj * ! Nie ulegajmy bia * oruskiej propagandzie. Migranci, w tym dzieci s * narz * dziem w r * kach * ukaszenki wykorzystywanym przeciwko Polsce. https://t.co/0oDOtxwQVI— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) October 5, 2021
1 октября Польша продлила на два месяца чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов из Беларуси, который был введен в начале сентября.
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси. Власти этих стран считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны.
В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".