Польша будет патрулировать границу с Беларусью военными вертолетами

Блащак отметил, что сейчас обеспечение непроницаемости границы с Беларусью является ключевой задачей польской армии и пограничной службы.

Министр уточнил, что пограничникам пока помогает около 3 тыс. военнослужащих. "В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование польско-белорусской границы", – написал он.

Zapewnienie szczelno * ci granicy z Bia * orusi * jest obecnie kluczowym zadaniem Wojska Polskiego i Stra * y Granicznej. Funkcjonariuszy SG wspiera ju * oko * o 3 tys. * o * nierzy. W najbli * szych dniach wojskowe * mig * owce b * d * wykonywa * y patrole powietrzne wzd * u * granicy polsko-bia * oruskiej pic.twitter.com/TgR4bd6FdF — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) October 6, 2021

До того Блащак призвал "не поддаваться белорусской пропаганде" и подчеркнул, что "мигранты, в том числе дети, являются орудием в руках [Александра] Лукашенко, используемым против Польши". Минобороны Польши опубликовало видео, на котором мигрант с ребенком позирует фотографу на границе, следуя указаниям белорусского солдата.

Kolejny raz apeluj * ! Nie ulegajmy bia * oruskiej propagandzie. Migranci, w tym dzieci s * narz * dziem w r * kach * ukaszenki wykorzystywanym przeciwko Polsce. https://t.co/0oDOtxwQVI — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) October 5, 2021

1 октября Польша продлила на два месяца чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов из Беларуси, который был введен в начале сентября.