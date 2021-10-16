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В Польше прогнозируют затяжной миграционный кризис на границе с Беларусью

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Польша хочет построить стену на границе с Беларусью, Россией и Украиной
Польша хочет построить стену на границе с Беларусью, Россией и Украиной
Фото: ЕРА

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси продлится дольше, чем ожидалось. Такой прогноз озвучил Polske Radio 16 октября глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Предполагаем, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия", - отметил Солох.

По его словам, ситуация на польско-белорусской границе довольно опасна, поэтому Польше надо улучшить временное ограждение. Солох отметил, что политическое решение этого кризиса потребует времени.

"Самое важное – построить общую позицию в рамках НАТО и Европейского союза. Потому что с 2015 года Евросоюз имеет несколько иной опыт с миграцией. Сейчас речь идет о двух факторах: миграционное давление и потенциально новый маршрут, а также то, что в это настолько глубоко вовлечено другое государство", – заключил глава бюро.

Сейм Польши в этом месяце принял спецзакон о строительстве на границе с Беларусью, Россией и Украиной стены для повышения безопасности из-за миграционного кризиса. Ориентировочная стоимость проекта – около $410 млн. По сведениям Reuters, стена будет включать систему датчиков движения и камер видеонаблюдения.

Контекст:

Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Россия, НАТО, Беларусь, Польша, миграция, кризис, Евросоюз, границы
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