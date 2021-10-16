В Польше прогнозируют затяжной миграционный кризис на границе с Беларусью

"Предполагаем, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия", - отметил Солох.

По его словам, ситуация на польско-белорусской границе довольно опасна, поэтому Польше надо улучшить временное ограждение. Солох отметил, что политическое решение этого кризиса потребует времени.

"Самое важное – построить общую позицию в рамках НАТО и Европейского союза. Потому что с 2015 года Евросоюз имеет несколько иной опыт с миграцией. Сейчас речь идет о двух факторах: миграционное давление и потенциально новый маршрут, а также то, что в это настолько глубоко вовлечено другое государство", – заключил глава бюро.

Сейм Польши в этом месяце принял спецзакон о строительстве на границе с Беларусью, Россией и Украиной стены для повышения безопасности из-за миграционного кризиса. Ориентировочная стоимость проекта – около $410 млн. По сведениям Reuters, стена будет включать систему датчиков движения и камер видеонаблюдения.