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Строительство стены на границе с Беларусью защитит от шантажа Лукашенко и Путина – премьер Польши

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Стена на границе Польши с Беларусью, Россией и Украиной может обойтись примерно в $410 млн
Стена на границе Польши с Беларусью, Россией и Украиной может обойтись примерно в $410 млн
Фото: ЕРА

Строительство стены на польско-белорусской границе защитит Польшу от миграционного шантажа считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Polskie Radio 15 октября, отвечая на вопросы пользователей соцсети Facebook.

По словам Моравецкого, режим Лукашенко инструктирует мигрантов, которые обустроили лагерь на границе.

"Их привозят в Беларусь, чтобы далее они штурмовали польскую границу. Мы хотим один раз обезопасить границу, поэтому правительство приняло соответствующий закон и предложило решение этой проблемы. Начинается реализация мер, чтобы режим Лукашенко знал, что нас нельзя шантажировать", – подчеркнул он.

Моравецкий пообещал сделать все, чтобы усилить патрулирование границы.

Сейм Польши в этом месяце принял спецзакон о строительстве на границе с Беларусью, Россией и Украиной стены для повышения безопасности из-за миграционного кризиса. Ориентировочная стоимость проекта – около $410 млн. По сведениям Reuters, стена будет включать систему датчиков движения и камер видеонаблюдения.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, строительство, патрулирование, мигранты, лагерь, Матеуш Моравецкий
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