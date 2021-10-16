На польско-белорусской границе нашли тело мигранта. МИД Польши вызвал дипломата из Беларуси

По данным правоохранителей, умерший мигрант ранее находился в Беларуси.

Его тело обнаружили в ходе патрулирования полицией района, охваченного чрезвычайным положением. В частности, у нелегала были белорусские визовые документы, датированные 15 сентября.

Отмечается, что это уже пятый подобный случай у границы Польши с Беларусью.

В связи с инцидентом 14 октября в МИД Польши был вызван поверенный в делах Беларуси Александр Чесновский, подчеркнуло Reuters.