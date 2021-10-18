Зеленский заверил, что в Украине достаточно газа для потребителей

Зеленский: На сегодняшний день достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам в сравнении с европейскими Фото: EPA

"Хочу всех успокоить: считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий предприняло правительство, сделала власть. На сегодняшний день достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам в сравнении с европейскими", – сказал он.

Кроме того, президент подчеркнул, что стоимость газа могла бы достичь и 50 грн, если бы не вмешательство власти, в частности меморандум между правительством, "Нафтогазом" и представителями местного самоуправления.

"Мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, уверен, будет урегулировано. В любом случае это будет нормальная цена", – подчеркнул президент.