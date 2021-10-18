Первую нитку "Северного потока – 2" заполнили техническим газом – компания-оператор

4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

"На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м³, что обеспечивает уровень давления 103 бара в газопроводе", – говорится в сообщении оператора.

Как пояснили в компании, этого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

На второй нитке газопровода еще продолжаются пусконаладочные работы.

14 октября в РФ заявили, что "Северный поток – 2" будет готов к запуску в ближайшие дни.