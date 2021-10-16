"Путин нервничает, шантаж не проходит". Витренко заявил, что "Северный поток – 2" не удается запустить из-за позиции Украины

Суточные объемы транзита газа через украинскую ГТС упали в два раза, отметил Витренко Фото: ЕРА

По его словам, "Северный поток – 2" не отвечает нормам европейского законодательства.

"Путин нервничает, потому что понимает, что шантаж, который он затеял по всей Европе, не проходит. Ему не удается запустить "Северный поток – 2", даже когда он достроен", – отметил Витренко.

Глава "Нафтогазу" рассказал об уровне падения транзита газа через украинскую ГТС.

"В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд м³ газа, в этом году – 40 млрд м³. Более чем в полтора раза меньше. Если посмотреть на суточные объемы транзита, увидим, что они упали примерно в два раза. Было в начале года 170 млн в сутки, сейчас примерно 80 млн", – подсчитал он.