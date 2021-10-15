Витренко о транзите российского газа: Путин хочет вернуть Украину в прошлое

Новый контракт на транзит газа через Украину был подписан в декабре 2019 года Фото: ЕРА

"Путин постоянно говорит, что российский газ нельзя перепродавать в другие страны. Что это означает для Украины? Только одно: возвращение к кабальным условиям контрактов. Просто напомню, что [в 2014 году] Украина в среднем платила "Газпрому" за газ на $5 млрд больше, чем получала за транзит. Нам точно не нужно возвращаться в это прошлое, а вот Путин хочет нас туда вернуть", – сказал он.

Глава "Нафтогазу" отметил, что Украина заинтересована в американских санкциях против России в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2", "чтобы Путину и со стороны США, и со стороны ЕС, и со стороны Германии были поставлены четкие условия".

"Он должен прекратить использовать газ как оружие – подчеркиваю: прекратить, потому что он сейчас это делает. Это, в частности, проявляется в том, что в этом году "Газпром" подает для транзита газа в Европу через Украину в полтора раза меньше газа. И в том, что "Газпром" отказывается продавать газ европейским компаниям на границе РФ и Украины", – объяснил Витренко.

По его словам, "Газпром" фактически заблокировал транзит в Европу через Украину "для всех остальных".

"Блокируется транзит газа из Центральной Азии. И пока он выполнит эти условия, нельзя создавать ожидания, что "Северный поток – 2" может заработать. Путин прибегает к шантажу, когда он считает, что есть высокие шансы добиться своего. [...] Нам выгодно обратное – чтобы США и Европа заняла жесткую позицию, чтобы Путин понял, что его шантаж вызвал обратную реакцию. И чтобы тогда Путин был вынужден менять позицию. Чтобы "Газпром" пустил больший объем газа через Украину, поскольку тогда снизится цена", – считает глава "Нафтогазу".