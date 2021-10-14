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Администрация Байдена не будет вводить санкции против "Северного потока – 2" – Politico

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"Северный поток 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против газопровода "Северный поток – 2". Об этом 13 октября написало Politico со ссылкой на телефонный разговор сенатора-республиканца Теда Круза и советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

По информации журналистов, разговор состоялся 10 августа.

Источник, знакомый с содержанием беседы, сообщил, что администрация Байдена "ясно дала понять, что санкции не будут вводиться во время его президентства".

Советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн 11 октября заявил, что подготовка американских санкций на случай, если Россия начнет использовать газопровод "Северный поток – 2" в качестве оружия, начата.


Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Россия, США, Джо Байден, Северный поток – 2, Амос Хохштайн
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