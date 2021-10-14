Администрация Байдена не будет вводить санкции против "Северного потока – 2" – Politico

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря Фото: EPA

По информации журналистов, разговор состоялся 10 августа.

Источник, знакомый с содержанием беседы, сообщил, что администрация Байдена "ясно дала понять, что санкции не будут вводиться во время его президентства".

Советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн 11 октября заявил, что подготовка американских санкций на случай, если Россия начнет использовать газопровод "Северный поток – 2" в качестве оружия, начата.



