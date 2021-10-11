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Подготовка санкций США на случай, если РФ будет использовать "Северный поток – 2" как оружие, уже начата – советник Госдепа

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"Северный поток 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: EPA

Подготовка американских санкций на случай, если Россия начнет использовать газопровод "Северный поток – 2" в качестве оружия, уже начата. Об этом в интервью "РБК-Украина", фрагмент которого опубликован 11 октября, заявил советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн.

Хохштайн напомнил, что в совместном заявлении президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель речь идет о том, что и Германия готова вводить санкции в случае использования Россией поставок газа как оружия.

"И работа по определению, какие именно санкции США и ЕС готовы вводить, уже начата", – сказал он.

По словам Хохштайна, чтобы санкции были действенными, их должны вводить и США, и Евросоюз.

"Конечно, санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию. Но они не будут так же эффективны, как в случае, если они будут работать вместе с санкциями, которые будут вводиться в координации с Европой и в особенности с Германией", – заявил советник.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Германия, газ, санкции, Госдепартамент США, Евросоюз, Северный поток – 2, Амос Хохштайн
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