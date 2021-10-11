Подготовка санкций США на случай, если РФ будет использовать "Северный поток – 2" как оружие, уже начата – советник Госдепа

Хохштайн напомнил, что в совместном заявлении президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель речь идет о том, что и Германия готова вводить санкции в случае использования Россией поставок газа как оружия.

"И работа по определению, какие именно санкции США и ЕС готовы вводить, уже начата", – сказал он.

По словам Хохштайна, чтобы санкции были действенными, их должны вводить и США, и Евросоюз.

"Конечно, санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию. Но они не будут так же эффективны, как в случае, если они будут работать вместе с санкциями, которые будут вводиться в координации с Европой и в особенности с Германией", – заявил советник.