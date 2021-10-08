Рада приняла заявление о приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС

За проголосовали 304 депутата, против – четыре, 20 воздержались.

В заявлении отмечается, что Рада подтверждает стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Европейском союзе, закрепленный в Конституции Украины.

Также парламентарии призвали признать перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе. Кроме того, депутаты призвали к ужесточению санкций против России в связи с незаконной выдачей российских паспортов гражданам Украины и принудительным привлечением украинцев к участию в выборах в Российской Федерации.

Этим документом депутаты призвали Европейский парламент и парламенты государств-членов ЕС "ввести дополнительные меры по дальнейшему сотрудничеству и оказанию поддержки Украине на пути воплощения принципов европейского "зеленого" курса в Украине".

Кроме того, парламентарии напомнили об угрозах энергетической и геополитической безопасности Центральной и Восточной Европы, которую несет проект "Северный поток – 2". Депутаты призвали ЕС учесть риски эксплуатации этого газопровода и принять все возможные меры с целью предупреждения и предотвращения использования энергетических ресурсов в качестве оружия.