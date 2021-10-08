Рада приняла заявление о приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС

За проголосовали 304 депутата, против – четыре, 20 воздержались.
В заявлении отмечается, что Рада подтверждает стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Европейском союзе, закрепленный в Конституции Украины.
Также парламентарии призвали признать перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе. Кроме того, депутаты призвали к ужесточению санкций против России в связи с незаконной выдачей российских паспортов гражданам Украины и принудительным привлечением украинцев к участию в выборах в Российской Федерации.
Этим документом депутаты призвали Европейский парламент и парламенты государств-членов ЕС "ввести дополнительные меры по дальнейшему сотрудничеству и оказанию поддержки Украине на пути воплощения принципов европейского "зеленого" курса в Украине".
Кроме того, парламентарии напомнили об угрозах энергетической и геополитической безопасности Центральной и Восточной Европы, которую несет проект "Северный поток – 2". Депутаты призвали ЕС учесть риски эксплуатации этого газопровода и принять все возможные меры с целью предупреждения и предотвращения использования энергетических ресурсов в качестве оружия.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.