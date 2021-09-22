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Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер Стефанишина

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По словам Стефанишиной, 25% обязательств Украины были выполнены в 2021 году
По словам Стефанишиной, 25% обязательств Украины были выполнены в 2021 году
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом 22 сентября на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, написало агентство "Интерфакс-Украина".

"25% этих обязательств были выполнены в 2021 году", – подчеркнула она.

Наибольший прогресс за время выполнения Соглашения достигнут в следующих сферах: предпринимательство (83%), статистика и обмен информацией (84%), госзакупки (85%), гуманитарная политика (54%), технические барьеры в торговле (85%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (87%), политический диалог, национальная безопасность и оборона (89%).

Среди 24 сфер наименьший прогресс достигнут в финансовом сотрудничестве и борьбе с мошенничеством (24%), социальной политике и трудовых ресурсах (43%), транспорте, транспортной инфраструктуре, почтовых и курьерских услугах (44%).

По информации вице-премьера, центральные органы исполнительной власти выполнили 59% порученных им мероприятий, Верховная Рада выполнила 48% заданий, другие органы власти – 46%.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Теги: Верховная Рада, Украина, ассоциация с ЕС, евроинтеграция, Европа, Евросоюз, соглашение, сотрудничество, Ольга Стефанишина, ЕС
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