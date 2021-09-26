Украина активно движется к "цифровому безвизу" с Евросоюзом – Шмыгаль

Шмыгаль объяснил, что на практике означает для Украины "цифровой безвиз" с ЕС Фото: kmu.gov.ua

"На этой неделе правительство одобрило более 20 документов (постановлений и законопроектов), которые приближают Украину к ЕС и активизируют наши евроинтеграционные стремления. В частности, мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом", – написал премьер.

Он отметил, что среди утвержденных законопроектов четыре касаются электронной идентификации и электронных доверительных услуг, "цель которых – присоединение Украины к единому цифровому рынку ЕС".

"На практике это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или возможность использовать электронную цифровую подпись во внешнеэкономической деятельности", – объяснил Шмыгаль.

По его данным, после полной интеграции украинского и европейского цифрового рынка Украина сможет получить "от $2,5 млрд до $3,5 млрд в товарах и до $0,5 млрд выгод в услугах".

Шмыгаль в июне говорил, что "цифровой безвиз" – это присоединение к цифровому рынку Евросоюза.