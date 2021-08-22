Консервативная партия Канады пообещала безвиз для Украины в случае победы на выборах

Программа, которую ее авторы называют "план восстановления", посвящена преимущественно поддержке экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Консерваторы намерены тратить значительно больше денег на здравоохранение, чем нынешняя власть, а центральным элементом плана является обещание создать миллион рабочих мест, обращает внимание канадский телеканал CBC.

Несколько пунктов плана посвящено Украине.

"Связи между канадцами и украинцами никогда не разорвать. Канада была первой западной нацией, которая признала независимость Украины после распада Советского Союза. Предыдущее консервативное правительство возглавило международную поддержку Украины после вторжения [президента РФ] Владимира Путина в Украину и аннексии Крыма. Канадские консерваторы никогда не признают незаконную аннексию украинской территории", – говорится в документе.

Консерваторы заявили, что в случае победы на парламентских выборах они готовы предоставить безвизовый режим для украинцев.

Также в программе есть следующие пункты:

расширить операцию UNIFIER, канадскую тренировочную миссию в Украине;

восстановить практику предоставления Украине снимков, полученных канадской системой RADARSAT-2;

предоставить Украине оборонительную военную помощь, включая усиленное обучение украинских военных для соответствия стандартам НАТО;

обеспечить поддержку украинских демократических реформ для повышения прозрачности и подотчетности;

больше использовать канадский закон о санкциях, так называемый "акт Магнитского", для сдерживания режима Путина;

в отношениях с Ираном требовать справедливости и компенсации семьям погибших в авиакатастрофе рейса МАУ PS752, применить санкции и другие юридические средства против виновных.

По данным управления статистики Канады за 2016 год, в Канаде проживало 1,4 млн человек полного или частичного украинского происхождения (большинство из них – граждане Канады).

Либеральная партия Канады, лидером которой является премьер-министр Джастин Трюдо, опубликовала на своем сайте несколько заметок, посвященных ее планам, но полной политической программы пока не представила.

По данным трекера соцопросов CBC, Либеральная партия Трюдо сохраняет лидерство и может претендовать на 34% голосов канадцев. Консерваторы сейчас на втором месте с результатом в 30,3%, а замыкает тройку Новая демократическая партия с 19,8%.