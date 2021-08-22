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Консервативная партия Канады пообещала безвиз для Украины в случае победы на выборах

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Внеочередные парламентские выборы в Канаде назначены на 20 сентября
Внеочередные парламентские выборы в Канаде назначены на 20 сентября
Фото: EPA

Консервативная партия Канады в преддверии парламентских выборов представила 16 августа свою политическую программу.

Программа, которую ее авторы называют "план восстановления", посвящена преимущественно поддержке экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Консерваторы намерены тратить значительно больше денег на здравоохранение, чем нынешняя власть, а центральным элементом плана является обещание создать миллион рабочих мест, обращает внимание канадский телеканал CBC.

Несколько пунктов плана посвящено Украине.

"Связи между канадцами и украинцами никогда не разорвать. Канада была первой западной нацией, которая признала независимость Украины после распада Советского Союза. Предыдущее консервативное правительство возглавило международную поддержку Украины после вторжения [президента РФ] Владимира Путина в Украину и аннексии Крыма. Канадские консерваторы никогда не признают незаконную аннексию украинской территории", – говорится в документе.

Консерваторы заявили, что в случае победы на парламентских выборах они готовы предоставить безвизовый режим для украинцев.

Также в программе есть следующие пункты:

  • расширить операцию UNIFIER, канадскую тренировочную миссию в Украине;
  • восстановить практику предоставления Украине снимков, полученных канадской системой RADARSAT-2;
  • предоставить Украине оборонительную военную помощь, включая усиленное обучение украинских военных для соответствия стандартам НАТО;
  • обеспечить поддержку украинских демократических реформ для повышения прозрачности и подотчетности;
  • больше использовать канадский закон о санкциях, так называемый "акт Магнитского", для сдерживания режима Путина;
  • в отношениях с Ираном требовать справедливости и компенсации семьям погибших в авиакатастрофе рейса МАУ PS752, применить санкции и другие юридические средства против виновных.

По данным управления статистики Канады за 2016 год, в Канаде проживало 1,4 млн человек полного или частичного украинского происхождения (большинство из них – граждане Канады).

Либеральная партия Канады, лидером которой является премьер-министр Джастин Трюдо, опубликовала на своем сайте несколько заметок, посвященных ее планам, но полной политической программы пока не представила.

По данным трекера соцопросов CBC, Либеральная партия Трюдо сохраняет лидерство и может претендовать на 34% голосов канадцев. Консерваторы сейчас на втором месте с результатом в 30,3%, а замыкает тройку Новая демократическая партия с 19,8%.

Контекст:

15 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 20 сентября, заявив, что канадцы заслуживают возможности решить, кто должен вывести страну из пандемии, сообщал CBC.

Оппозиционные партии выступили против объявления досрочных выборов. Лидер консерваторов Эрин О'Тул заявил, что он обеспокоен проведением кампании во время четвертой волны пандемии, и обвинил Трюдо в проведении выборов в собственных "эгоистических интересах".

Консерваторы в нынешнем составе парламента являются крупнейшей оппозиционной партией и второй политической силой по количеству мандатов после Либеральной партии.

Теги: выборы, Канада, экономика, безвизовый режим, украинцы, Либеральная партия Канады, UNIFIER, пандемия
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