Кулеба: Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с Евросоюзом, прежде чем ЕС откроет для нас двери

"Что может быть более конкретным, чем признание Евросоюзом перспективы того, что Украина когда-то будет членом ЕС. Евросоюз переживает непростые времена. Как писал наш классик: "Не тот уже Миргород, и река Хорол не та", так и тут: не тот уже Брюссель, и река Эльба не та. Много есть проблем. Мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам, которым давно пообещали членство в ЕС, а сейчас возникают вопросы", – заявил министр.

По мнению Кулебы, нужно быть "реалистичными идеалистами".

"То есть верить в лучшее, что в конце концов мы получим то, чего хотим, но реально оценивать возможности получить это именно сейчас. Поэтому идет переговорный процесс. Меня больше всего в отношениях с Евросоюзом интересуют, если честно, не большие долгосрочные политические цели, а конкретные приземленные экономические результаты. А это конкретные шаги по интеграции Украины во внутренний рынок, развитие нашего секторального сотрудничества, создание максимально комфортных условий для путешествий граждан Украины – вот такие вещи. Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с ЕС, прежде чем ЕС откроет для нас двери. Сейчас мы занимаемся открытием этих окон", – сказал он.