ГОРДОН
 
 
МИР

Евросоюз не смог подтвердить балканским странам их принятие в ЕС – Reuters

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Евросоюз не пришел к согласию о принятии балканских стран
Евросоюз не пришел к согласию о принятии балканских стран
Фото: depositphotos.com

Страны Европейского союза не смогли согласовано подтвердить свое обещание балканским странам о том, что они будут приняты в ЕС. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов и внутренний документ, попавший в распоряжение агентства.

На саммите ЕС – Балканы 6 октября планировалось подтвердить обещание, данное 18 лет назад, о "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан".

Однако, по данным агентства, переговоры зашли в тупик из-за того, что такие страны как Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии. В то же время, сама Болгария выступает против вступления Северной Македонии из-за языкового спора.

Государства, поддерживающие расширение, включая Австрию, Италию, Хорватию, Словению и страны Балтии, обвиняют Германию и Францию в нежелании разблокировать вето Болгарии.

ЕС также ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией.

Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Северная Македония, по информации Reuters, в прошлом месяце получила поддержку Австрии, Чехии и Словении, чтобы начать переговоры с ЕС.

Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров.

Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания

Контекст:

По итогам саммита в 2018 году в Софии Сербии, Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Косово была предложена европейская перспектива. Еврокомиссия определила, что Сербия и Черногория, возможно, вступят в ЕС в 2025 году

Черногория получила официальный статус страны  кандидата в члены Евросоюза в 2010-м, Сербия – в 2012-м.

В апреле 2018 года Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

О готовности начать переговоры с этими странами говорилось в опубликованной в феврале 2018 год стратегии, предусматривающей расширение Евросоюза к 2025 году.

На саммите ЕС в 2019 году не смогли проголосовать за начало переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии.

Канцлер Германии Ангела Меркель летом 2021 года выразила уверенность, что шесть балканских стран "в силу геополитических причин" станут членами ЕС.

Поддерживает интеграцию Западных Балкан в ЕС и Венгрия. Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорил, что Будапешт не против евроинтеграции Украины, но после Западных Балкан

Теги: Босния и Герцеговина, Сербия, переговоры, Албания, Черногория, Хорватия, Балканы, Косово, евроинтеграция, Европейский союз, дипломаты, Евросоюз, Северная Македония, присоединение, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Напоминает военкомат", "О, тройничок". Звезда студии "Квартал 95" снялась с двумя оголенными мужчинами
"Напоминает военкомат", "О, тройничок". Звезда студии "Квартал 95" снялась с двумя оголенными мужчинами
"Красотка". " Почему до сих пор не не участвуешь в "Танцах о звездами?" Каменских энергично покрутила бедрами перед камерой. Видео
"Красотка". " Почему до сих пор не не участвуешь в "Танцах о звездами?" Каменских энергично покрутила бедрами перед камерой. Видео
"Прелесть. Какой Виктор Франкович счастливый". 55-летний Павлик вышел на прогулку с недавно родившимся сыном
"Прелесть. Какой Виктор Франкович счастливый". 55-летний Павлик вышел на прогулку с недавно родившимся сыном
"Две скорпионши", "Тина выглядит моложе". Враждующие Канделаки и Собчак поцеловались на камеру. Видео
"Две скорпионши", "Тина выглядит моложе". Враждующие Канделаки и Собчак поцеловались на камеру. Видео
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному", "Эту болезнь можно и нужно побороть". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному", "Эту болезнь можно и нужно побороть". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
Принц Уильям в смокинге, а его жена – в платье с декольте. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде
Принц Уильям в смокинге, а его жена – в платье с декольте. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде
Усик и Беленюк посмотрели матч "Шахтер" "Интер" вместе, накрывшись пледами. Видео
Усик и Беленюк посмотрели матч "Шахтер" – "Интер" вместе, накрывшись пледами. Видео
"Покажи сиси". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Можешь не петь, просто ходи туда-сюда!" Никитюк в мини-платье с декольте показала три шуточных секси-ролика
"Можешь не петь, просто ходи туда-сюда!" Никитюк в мини-платье с декольте показала три шуточных секси-ролика
"Звучит, как отец", "Тембр, как у папы". Сын Андреа Бочелли выпустил первую песню. Видео
"Звучит, как отец", "Тембр, как у папы". Сын Андреа Бочелли выпустил первую песню. Видео
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли в экстравагантном образе подняла ногу перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли в экстравагантном образе подняла ногу перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS