Евросоюз не смог подтвердить балканским странам их принятие в ЕС – Reuters

Евросоюз не пришел к согласию о принятии балканских стран Фото: depositphotos.com

На саммите ЕС – Балканы 6 октября планировалось подтвердить обещание, данное 18 лет назад, о "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан".

Однако, по данным агентства, переговоры зашли в тупик из-за того, что такие страны как Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии. В то же время, сама Болгария выступает против вступления Северной Македонии из-за языкового спора.

Государства, поддерживающие расширение, включая Австрию, Италию, Хорватию, Словению и страны Балтии, обвиняют Германию и Францию в нежелании разблокировать вето Болгарии.

ЕС также ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией.

Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Северная Македония, по информации Reuters, в прошлом месяце получила поддержку Австрии, Чехии и Словении, чтобы начать переговоры с ЕС.

Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров.

Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.