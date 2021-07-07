Меркель считает, что шесть балканских стран "в силу геополитических причин" станут членами ЕС

Об этом она заявила 5 июля по итогам конференции по теме Западных Балкан, пишет Reuters.

Канцлер не уточнила, что имеет в виду. Агентство считает, что таким образом Меркель намекнула на усиление влияния в регионе России и Китая.

Глава правительства Германии также отметила, что региональное сотрудничество, поощряемое с 2014 года, уже принесло свои плоды, в том числе – соглашение об отмене роуминга в регионе Западных Балкан, которое вступило в силу 1 июля.

В конференции принимали участие главы правительств Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории, а также Косово.

По словам Меркель о поддержке перспективы вступления в ЕС шести западнобалканских стран на конференции "очень четко" заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Болгария и Нидерланды относятся к подобному решению более сдержанно, отмечает "Немецкая волна".

Поддерживает интеграцию Западных Балкан в ЕС и Венгрия. Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорил, что Будапешт не против евроинтеграции Украины, но после Западных Балкан.