ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский о "Северном потоке – 2": Мы говорили об опасности для всей Европы. Сейчас нас слышат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Последствий этого оружия никто еще не знает зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной
Зеленский: Последствий этого оружия никто еще не знает – зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной
Фото: president.gov.ua

Европейские партнеры слышат доводы Украины относительно угроз, которые несет запуск российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом в интервью каналу ICTV, вышедшем 18 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ведущий спросил, готова ли Европа дать "более четкий, чем обеспокоенность" ответ на шантаж России в газовом вопросе. 

"Уверен, что Европа точно хочет дать ответ. Уже сейчас они прислушиваются к Украине, которая била тревогу еще до начала отопительного сезона. Мы об этом говорили лидерам Европы, с президентом [США Джо] Байденом. Мы говорили, что будет дефицит на рынке газа и Россия будет это использовать, чтобы давить для очень быстрого запуска "Северного потока – 2". Для нас это было понятно, мы понимали, что будут вызовы для нас, но у нас есть свой газ и наше общество будет обеспечено. Тем не менее мы говорили об опасности для энергетической безопасности всей Европы. Сейчас нас слышат", – ответил Зеленский. 

По словам президента, уже есть реакция мирового сообщества на те предупреждения, которые озвучивала Украина.  

"После того, как "Северный поток – 2" будет достроен, его еще нужно запустить. Для нас очень важно, чтобы Третий энергетический пакет [Евросоюза] был к нему применен, а также много других технических вещей, – чтобы все было по закону. Россия, понятно, этого не хочет", – сказал Зеленский. 

Он назвал "Северный поток – 2" современным энергетическим оружием России. 

"Последствий этого оружия никто еще не знает – зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной", – добавил он.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 18 октября компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

18 октября Витренко сообщил, что Украина подала заявку на участие в сертификации компании-оператора газопровода в Германии. "Наша основная позиция заключается в том, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован, так как не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", – сказал он.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, газ, Джо Байден, НАК Нафтогаз, газопровод, Европол, Владимир Зеленский, Северный поток – 2, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Вот снова стал отцом". 52-летний беглый бизнесмен Онищенко показал новорожденную дочь
"Вот снова стал отцом". 52-летний беглый бизнесмен Онищенко показал новорожденную дочь
Канье Уэст официально сменил имя
Канье Уэст официально сменил имя
"Ну очень красивая". Ризатдинова снялась без бюстгальтера перед зеркалом
"Ну очень красивая". Ризатдинова снялась без бюстгальтера перед зеркалом
"Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?" Ребрик крупным планом выставила босые ноги
"Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?" Ребрик крупным планом выставила босые ноги
"Сногсшибательная", "Девушка с другой планеты". Вера Брежнева снялась в откровенном наряде
"Сногсшибательная", "Девушка с другой планеты". Вера Брежнева снялась в откровенном наряде
"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется". 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста
"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется". 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста
"Ты прекрасна", "Позволь мне это лизнуть". Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку
"Ты прекрасна", "Позволь мне это лизнуть". Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку
"Супер бабушка!", "Это просто кривляние". 75-летняя мать Наташи Королевой станцевала под матерный рэп. Видео
"Супер бабушка!", "Это просто кривляние". 75-летняя мать Наташи Королевой станцевала под матерный рэп. Видео
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
25-летняя дочь Билла Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
25-летняя дочь Билла Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
  "Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
"Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS