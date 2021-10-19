Зеленский о "Северном потоке – 2": Мы говорили об опасности для всей Европы. Сейчас нас слышат

Зеленский: Последствий этого оружия никто еще не знает – зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной Фото: president.gov.ua

Ведущий спросил, готова ли Европа дать "более четкий, чем обеспокоенность" ответ на шантаж России в газовом вопросе.

"Уверен, что Европа точно хочет дать ответ. Уже сейчас они прислушиваются к Украине, которая била тревогу еще до начала отопительного сезона. Мы об этом говорили лидерам Европы, с президентом [США Джо] Байденом. Мы говорили, что будет дефицит на рынке газа и Россия будет это использовать, чтобы давить для очень быстрого запуска "Северного потока – 2". Для нас это было понятно, мы понимали, что будут вызовы для нас, но у нас есть свой газ и наше общество будет обеспечено. Тем не менее мы говорили об опасности для энергетической безопасности всей Европы. Сейчас нас слышат", – ответил Зеленский.

По словам президента, уже есть реакция мирового сообщества на те предупреждения, которые озвучивала Украина.

"После того, как "Северный поток – 2" будет достроен, его еще нужно запустить. Для нас очень важно, чтобы Третий энергетический пакет [Евросоюза] был к нему применен, а также много других технических вещей, – чтобы все было по закону. Россия, понятно, этого не хочет", – сказал Зеленский.

Он назвал "Северный поток – 2" современным энергетическим оружием России.

"Последствий этого оружия никто еще не знает – зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной", – добавил он.