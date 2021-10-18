Украина подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2" – Витренко

Оператор газопровода "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован в ЕС, так как это нанесет вред конкуренции на рынке, заявил глава "Нафтогазу" Юрий Витренко Фото: nord-stream2.com

"Нафтогаз" как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает интересы Украины, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока – 2" перед немецким регулятором – Федеральным агентством немецких сетей, известным как BNetzA. Наша основная позиция заключается в том, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован, так как не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", – сказал он.

Витренко отметил, что "Нафтогаз" является одним из основных участников европейского рынка газа.

"Поэтому у нас есть прямой интерес в том, чтобы этот рынок был конкурентным. И именно из этой позиции мы показываем немецкому регулятору, что сертификация оператора "Северного потока – 2" нанесет вред конкуренции на немецком рынке, нанесет вред конкуренции на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии", – сказал глава НАК.

Он подчеркнул, что речь не только в том, что Украина как транзитное государство страдает от того, что РФ использует газ как энергетическое оружие.

"Есть огромные риски для безопасности Украины и региона, есть негативный экономический эффект на Украину и весь регион, но при этом основная позиция в этой конкретной заявке заключается в том, что оператор "Северного потока – 2" не может быть сертифицирован именно из-за неконкурентности действий "Газпрома", в том числе из-за строительства и запуска этого газопровода", – добавил Витренко.

Согласно европейскому законодательству, компания-оператор газопровода не может контролироваться "Газпромом" или президентом РФ Владимиром Путиным, который "стоит за "Газпромом", добавил Витренко.

"Также европейское законодательство говорит, что должен быть обеспечен реальный доступ третьих сторон к этому газопроводу. Речь идет не о последних километрах, а о всем газопроводе, начиная с точки на границе РФ. [...] "Северный поток – 2" не может быть в привилегированном положении по отношению к остальным газопроводам, потому что это будет искажать конкуренцию на рынках, куда доходят эти другие газопроводы", – подчеркнул глава НАК.