Украина подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2" – Витренко

"Нафтогаз" как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает интересы Украины, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока – 2" перед немецким регулятором – Федеральным агентством немецких сетей, известным как BNetzA. Наша основная позиция заключается в том, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован, так как не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", – сказал он.
Витренко отметил, что "Нафтогаз" является одним из основных участников европейского рынка газа.
"Поэтому у нас есть прямой интерес в том, чтобы этот рынок был конкурентным. И именно из этой позиции мы показываем немецкому регулятору, что сертификация оператора "Северного потока – 2" нанесет вред конкуренции на немецком рынке, нанесет вред конкуренции на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии", – сказал глава НАК.
Он подчеркнул, что речь не только в том, что Украина как транзитное государство страдает от того, что РФ использует газ как энергетическое оружие.
"Есть огромные риски для безопасности Украины и региона, есть негативный экономический эффект на Украину и весь регион, но при этом основная позиция в этой конкретной заявке заключается в том, что оператор "Северного потока – 2" не может быть сертифицирован именно из-за неконкурентности действий "Газпрома", в том числе из-за строительства и запуска этого газопровода", – добавил Витренко.
Согласно европейскому законодательству, компания-оператор газопровода не может контролироваться "Газпромом" или президентом РФ Владимиром Путиным, который "стоит за "Газпромом", добавил Витренко.
"Также европейское законодательство говорит, что должен быть обеспечен реальный доступ третьих сторон к этому газопроводу. Речь идет не о последних километрах, а о всем газопроводе, начиная с точки на границе РФ. [...] "Северный поток – 2" не может быть в привилегированном положении по отношению к остальным газопроводам, потому что это будет искажать конкуренцию на рынках, куда доходят эти другие газопроводы", – подчеркнул глава НАК.
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал Витренко.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".