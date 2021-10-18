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Украина подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2" – Витренко

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Оператор газопровода "Северный поток 2" не может быть сертифицирован в ЕС, так как это нанесет вред конкуренции на рынке, заявил глава "Нафтогазу" Юрий Витренко
Оператор газопровода "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован в ЕС, так как это нанесет вред конкуренции на рынке, заявил глава "Нафтогазу" Юрий Витренко
Фото: nord-stream2.com

Украина подала заявку на участие в сертификации российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом 18 октября на брифинге рассказал глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нафтогаз" как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает интересы Украины, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока – 2" перед немецким регулятором – Федеральным агентством немецких сетей, известным как BNetzA. Наша основная позиция заключается в том, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован, так как не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", – сказал он.

Витренко отметил, что "Нафтогаз" является одним из основных участников европейского рынка газа.

"Поэтому у нас есть прямой интерес в том, чтобы этот рынок был конкурентным. И именно из этой позиции мы показываем немецкому регулятору, что сертификация оператора "Северного потока – 2" нанесет вред конкуренции на немецком рынке, нанесет вред конкуренции на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии", – сказал глава НАК.

Он подчеркнул, что речь не только в том, что Украина как транзитное государство страдает от того, что РФ использует газ как энергетическое оружие.

"Есть огромные риски для безопасности Украины и региона, есть негативный экономический эффект на Украину и весь регион, но при этом основная позиция в этой конкретной заявке заключается в том, что оператор "Северного потока – 2" не может быть сертифицирован именно из-за неконкурентности действий "Газпрома", в том числе из-за строительства и запуска этого газопровода", – добавил Витренко.

Согласно европейскому законодательству, компания-оператор газопровода не может контролироваться "Газпромом" или президентом РФ Владимиром Путиным, который "стоит за "Газпромом", добавил Витренко.

"Также европейское законодательство говорит, что должен быть обеспечен реальный доступ третьих сторон к этому газопроводу. Речь идет не о последних километрах, а о всем газопроводе, начиная с точки на границе РФ. [...] "Северный поток – 2" не может быть в привилегированном положении по отношению к остальным газопроводам, потому что это будет искажать конкуренцию на рынках, куда доходят эти другие газопроводы", – подчеркнул глава НАК.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Владимир Путин, Германия, Украина, Еврокомиссия, Венгрия, НАК Нафтогаз, ГТС, Юрий Витренко, Северный поток – 2, ЕС
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