Зеленский ожидает, что в ближайшее время соберется комиссия по отбору главы САП, а Рада проголосует закон о НАБУ

Зеленский заявил, что был удивлен тем, что комиссия по отбору главы САП не смогла собраться на одно из финальных заседаний Фото: president.gov.ua

"Сегодня при некоторых изменениях, скажем так, в Верховной Раде Украины мы ускорим голосование во втором чтении закона о НАБУ. Это будет точно. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе (вероятно, речь идет о периоде с 18-го по 22 октября, на следующей неделе у нардепов запланирована работа с избирателями. – "ГОРДОН"). Если депутаты не подведут, верю в них, это важно", – сказал он.

Зеленский заявил, что был удивлен тем, что комиссия по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогла собраться для проведения предпоследнего этапа отбора.

"Мы немного поработали, и я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется, у нас будет завершен конкурс в этом году и мы наконец получим прокурора САП", – добавил он.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что комиссия по САП не смогла собраться 9 октября для проведения предпоследнего этапа отбора. По словам Шабунина, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь. Посольство США заявило о разочаровании в связи со срывом заседания комиссии. Зеленский после этого призвал комиссию "выполнить свой долг как положено".