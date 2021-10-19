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Зеленский ожидает, что в ближайшее время соберется комиссия по отбору главы САП, а Рада проголосует закон о НАБУ

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Зеленский заявил, что был удивлен тем, что комиссия по отбору главы САП не смогла собраться на одно из финальных заседаний
Зеленский заявил, что был удивлен тем, что комиссия по отбору главы САП не смогла собраться на одно из финальных заседаний
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу ICTV, которое вышло 18 октября, заявил, что в ситуации с проведением антикоррупционной реформы в стране "есть вызовы и кое-какие торможения".

"Сегодня при некоторых изменениях, скажем так, в Верховной Раде Украины мы ускорим голосование во втором чтении закона о НАБУ. Это будет точно. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе (вероятно, речь идет о периоде с 18-го по 22 октября, на следующей неделе у нардепов запланирована работа с избирателями. – "ГОРДОН"). Если депутаты не подведут, верю в них, это важно", – сказал он. 

Зеленский заявил, что был удивлен тем, что комиссия по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогла собраться для проведения предпоследнего этапа отбора.

"Мы немного поработали, и я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется, у нас будет завершен конкурс в этом году и мы наконец получим прокурора САП", – добавил он. 

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что комиссия по САП не смогла собраться 9 октября для проведения предпоследнего этапа отбора. По словам Шабунина, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь. Посольство США заявило о разочаровании в связи со срывом заседания комиссии. Зеленский после этого призвал комиссию "выполнить свой долг как положено".

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа 2021 года директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, реформа
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