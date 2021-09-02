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Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ – совместное заявление Украины и США

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У антикоррупционной прокуратуры уже год нет руководителя, только и.о. главы
У антикоррупционной прокуратуры уже год нет руководителя, только и.о. главы
Фото: slovoidilo.ua

Украина подтверждает намерение немедленно избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обеспечить прозрачный процесс отбора нового директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, опубликованном Офисом президента и Белым домом.

В заявлении отмечается, что Украина планирует реформировать судебную систему в соответствии с лучшими иностранными практиками, а также развивать созданную в стране независимую антикоррупционную инфраструктуру.

"Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника", – говорится в документе.

США также поддержали план Украины по реформированию СБУ "путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор".

В заявлении отмечается, что Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными и реформированию служб безопасности.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. 

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.

Теги: США, реформы, антикоррупционное бюро, законодательство, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, реформа
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