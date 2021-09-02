Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ – совместное заявление Украины и США

У антикоррупционной прокуратуры уже год нет руководителя, только и.о. главы Фото: slovoidilo.ua

В заявлении отмечается, что Украина планирует реформировать судебную систему в соответствии с лучшими иностранными практиками, а также развивать созданную в стране независимую антикоррупционную инфраструктуру.

"Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника", – говорится в документе.

США также поддержали план Украины по реформированию СБУ "путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор".

В заявлении отмечается, что Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными и реформированию служб безопасности.